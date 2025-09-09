Aanpassing landenbeleid Ethiopië en Gambia voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het landenbeleid voor Ethiopië en Gambia wordt aangepast. Recent onderzoek toont aan dat in beide landen adequate opvang aanwezig is voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde voor het nemen van een eventueel terugkeerbesluit. Dit schrijft minister David van Weel (Asiel & Migratie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met deze wijziging van het beleid kan de IND voortaan aannemen dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Ethiopië en Gambia kunnen terugkeren, nadat hun asielaanvraag is afgewezen. In elk individueel geval zorgt de Dienst Terugkeer en Vertrek ervoor dat de toegang tot opvang na aankomst daadwerkelijk is geregeld.

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen wordt eerst gekeken naar hereniging met ouders, familieleden tot in de vierde graad (ouders van grootouders), of een volwassene in het land van herkomst die aantoonbaar opvang kan bieden. Lukt dat niet, dan wordt beoordeeld of opvang in een opvangvoorziening in het land van herkomst mogelijk is. Deze opvang moet onderdak bieden tot de leeftijd van 18 jaar (of tot familieopvang mogelijk is), en moet voorzien in voedsel, kleding, hygiëne, onderwijs en medische zorg.

Onderzoek in opdracht van de IND toont aan dat een opvangvoorziening in Ethiopië en twee voorzieningen in Gambia aan deze eisen voldoen. Op basis hiervan wordt in de uitvoering van de Vreemdelingenwet rekening gehouden dat er in deze landen adequate opvang aanwezig is.

Kamerbrief

Kamerbrief over adequate opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Ethiopië en Gambia