Exportcontrole seminar 5 november 2025, 9:15-17:00 uur

Op 5 november 2025 organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken een Exportcontroleseminar op het ministerie. Tijdens het seminar zal mede aandacht besteed worden aan de sanctiewetgeving en het vergunningverleningsproces. Ook zal u de gelegenheid hebben om in gesprek te gaan met medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Centrale Dienst voor In-en-Uitvoer.

U bent hierbij van harte welkom. Het seminar vangt aan om 9:15u (inloop vanaf 8.30u). Een lunch wordt u aangeboden. Mocht u het seminar willen bijwonen, dan kunt u zich tot vrijdag 24 oktober 2025 inschrijven via de link onderaan dit bericht. Nadere informatie over het programma en de sprekers volgen uiterlijk één week voor aanvang van het seminar.

Omdat wij zoveel mogelijk bedrijven de kans willen geven om dit seminar bij te wonen vragen we u om uw bedrijf met niet meer dan twee personen aan te melden. Helaas kunnen we wegens beperkte capaciteit niet garanderen dat een inschrijving betekent dat u ook kan deelnemen. Bedankt voor uw begrip hiervoor.

Wanneer : Woensdag 5 november van 9.15 tot 17:00 uur

Waar : Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijnstraat 8, Den Haag

Info : exportcontrolseminar@minbuza.nl

Deelname : Via deze registratielink of kopieer de volgende link in uw browser: https://forms.gle/vhor38YkxVkfK8c7A