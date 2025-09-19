EU-lidstaten stemmen vóór toepassing RENURE: goed nieuws voor Nederlandse boeren

Een meerderheid van de EU-lidstaten heeft vandaag ingestemd met de toepassing van RENURE. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de toelating van deze innovatieve meststof. RENURE is een bewerkte vorm van dierlijke mest die ingezet kan worden als kunstmestvervanger. Daarmee helpt het om mestoverschotten te verminderen, de druk op de mestmarkt te verlichten en waardevolle nutriënten uit eigen mest beter te benutten. Met deze beslissing zet Europa een belangrijke stap richting een duurzamer mestbeleid en efficiënter grondstoffengebruik.

Minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) reageert verheugd:

"Dit is een enorme mijlpaal voor de Nederlandse landbouw. Boeren vragen hier al jaren om, en nu komt er eindelijk lucht in de mestproblematiek. Met RENURE kunnen we waardevolle nutriënten uit dierlijke mest benutten en minder afhankelijk worden van kunstmest van buiten de EU. Het is een slimme, innovatieve oplossing die goed is voor boer, bodem én milieu. Deze goedkeuring is niet vanzelf gekomen – hier is vanuit Nederland jarenlang keihard aan gewerkt, samen met de sector en Europese partners. We gaan nu snel aan de slag om de toepassing in de praktijk te brengen."

Wat is RENURE?

RENURE staat voor REcovered Nitrogen from ManURE. Het is een bewerkte vorm van dierlijke mest, waarbij de voedingsstoffen, zoals stikstof, in een beter bruikbare vorm beschikbaar komen. Het eindproduct lijkt op kunstmest, maar is afkomstig uit eigen kringloop. Omdat RENURE voldoet aan strenge milieueisen, kan het veilig worden toegepast zonder risico’s voor waterkwaliteit en bodem.

Waarom is RENURE belangrijk?

De inzet van RENURE biedt meerdere voordelen:

Meer ruimte voor boeren . RENURE geeft boeren meer mogelijkheden om mest op hun land te gebruiken, binnen de geldende regels.

. RENURE geeft boeren meer mogelijkheden om mest op hun land te gebruiken, binnen de geldende regels. Slimmer gebruik van eigen grondstoffen . Waardevolle nutriënten uit mest gaan niet verloren, maar worden opnieuw benut. Dit past in een circulaire landbouw, waarin verspilling wordt tegengegaan.

. Waardevolle nutriënten uit mest gaan niet verloren, maar worden opnieuw benut. Dit past in een circulaire landbouw, waarin verspilling wordt tegengegaan. Minder afhankelijkheid van kunstmest. Door minder kunstmest te gebruiken – die vaak wordt geproduceerd met fossiele energie zoals Russisch gas – wordt Nederland minder afhankelijk van landen als Rusland. Dat versterkt onze strategische positie en draagt bij aan meer energieonafhankelijkheid.

Hoe nu verder?

De stemming door de lidstaten is een belangrijke stap. In de komende maanden stemmen ook het Europees Parlement en de Raad formeel over het voorstel. Nederland bereidt zich intussen voor op een snelle invoering. Samen met de sector wordt gekeken hoe boeren die al ervaring hebben met de RENURE-techniek hier vlot en verantwoord mee aan de slag kunnen.