Werkgeversvereniging E-commerce Nederland krijgt dispensatie van cao Levensmiddelenbedrijf

Werkgeversvereniging E-commerce Nederland (VEN) krijgt dispensatie van de cao Levensmiddelenbedrijf. Dat maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend. De cao Levensmiddelenbedrijf is van toepassing op zelfstandige detailhandelaren, franchisenemers en online-supermarkten.

De reden voor het toekennen van de dispensatie is dat de bedrijfskenmerken van onder meer online-supermarkt Picnic op essentiële punten verschillen van deze andere ondernemingen. Daarom mogen de online-supermarkten hun eigen cao e-commerce toepassen. De activiteiten van Picnic zijn niet vergeleken met die van de grootwinkelbedrijven – zoals Albert Heijn en Jumbo. Die vallen immers onder een andere cao, de cao Supermarkt VGL.

Dispensatie

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt afgesloten door werkgevers en vakbonden. Als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is wordt een cao algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle bedrijven in die sector moeten zich daar dan aan houden. Dit zorgt voor een gelijk speelveld en een rem op concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen ondernemingen. Bedrijven die onder de cao vallen kunnen dispensatie aanvragen. In de Wet algemeen verbindendverklaren (AVV) en het bijbehorende toetsingskader zijn bepaalde criteria opgenomen. Er moet dan sprake zijn van een eigen cao die met een onafhankelijke vakbond is afgesloten en de bedrijfsspecifieke kenmerken moeten op essentiële punten verschillen van de andere bedrijven die onder de cao vallen.

Bedrijfsspecifieke kenmerken

In het besluit staat dat er zwaarwegende argumenten zijn om dispensatie te verlenen. De specifieke bedrijfskenmerken van de online-supermarkten verschillen op essentiële punten van die van franchisenemers en zelfstandig detaillisten. De online-supermarkten houden zich uitsluitend bezig met online-verkoop en bezorgen zonder uitzondering bij de mensen thuis. De distributiestructuur die zij daarvoor gebruiken is daar helemaal op ingericht. En is daarmee anders dan de manier waarop de franchisenemers en zelfstandig detaillisten hun bedrijf voeren en eventueel boodschappen bezorgen. Daarom mogen de online-supermarkten hun eigen cao toepassen.



Reactie minister