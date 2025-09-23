Geen terugvordering of nabetaling bij oude beëindigde ziektewetuitkeringen

Van de ziektewetuitkeringen die mogelijk een fout bevatten worden alleen lopende uitkeringen en uitkeringen die minder dan 6 maanden geleden zijn beëindigd opnieuw bekeken en aangepast. Dat schrijft minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze eerder gemelde fout in een brief aan de Kamer. In totaal worden 593 uitkeringen onderzocht.

De afgelopen 6 weken is UWV gestart met het herzien van 203 lopende ziektewetuitkeringen, 378 beëindigde ziektewetuitkeringen en 12 beëindigde Wazo-uitkeringen. Bij deze gevallen kan er sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Bij uitkeringen die langer dan 6 maanden geleden zijn beëindigd, wordt er niet meer nabetaald of teruggevorderd.

Achtergrond

In juni is aan de Kamer gemeld dat vanaf 2016 bij een deel van de ziektewetuitkering de inkomstenkorting niet (volledig) is uitgevoerd bij de bepaling van de hoogte van de uitkering. Daarnaast heeft UWV geconstateerd dat bij ongeveer 3000 Wazo-uitkeringen ten onrechte inkomsten zijn gekort. Met een steekproef heeft UWV vastgesteld dat er bij ongeveer de helft van de ontvangers te veel is uitbetaald, en bij een kwart te weinig.

Herzien uitkeringen

Omdat het om kortlopende uitkeringen gaat – van maximaal 2 jaar - is ervoor gekozen uitkeringen die meer dan 6 maanden geleden zijn beëindigd ongemoeid te laten. Voor de meeste mensen pakt dit in hun voordeel uit. Ook zorgt deze aanpak voor zo min mogelijk onzekerheid onder voormalige ontvangers van een ziektewetuitkering en legt het weinig druk op de uitvoering door UWV. Mensen kunnen wel altijd zelf een herzieningsverzoek doen.