Meer groei Nederlandse start-ups en scale-ups door meer kapitaal, talent en verlenging Techleap

Innovatieve bedrijven moeten niet alleen starten, maar ook hier opschalen. Dat is nodig voor ons verdienvermogen van de toekomst en belangrijk voor de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Het kabinet gaat daarom de aangekondigde inzet op een sterker Nederlands start-up- en scale-up-ondernemingsklimaat verder invullen. Er komt onder andere meer risicodragend kapitaal beschikbaar, een nieuwe fiscale regeling voor medewerkersparticipatie die vanaf 1 januari 2027 geldt en het tijdelijke aanjaagprogramma Techleap van de overheid gaat nog eens 3 jaar langer door tot 2029.

De kabinetsinzet staat in de actieagenda ‘Bouwen aan de techkampioenen van morgen’ van minister Karremans (Economische Zaken). Hiermee worden de eerdere vastgestelde ambities op terreinen als financiering, talent, techbanen, doorgroei naar scale-ups en focus op kennisintensieve startups (deep tech) verder ingevuld.

Het zetten van extra stappen is meer dan nodig. Andere landen halen ons links en rechts in met investeringen in onderzoek en innovatie. Nederland is onlangs gezakt van plek 4 in 2022 naar plek 10 in 2025 op de lijst van meest competitieve economieën ter wereld. Ook blijven we achter op landen als de VS en China als het gaat om technologische ontwikkelingen. Als we ons verdienvermogen en onze publieke voorzieningen in de toekomst veilig willen stellen, moeten we ervoor zorgen dat innovatieve bedrijven hier doorgroeien.

Minister Karremans (Economische Zaken): “We moeten nú investeren in het verdienvermogen van morgen. Start-ups en scale-ups zijn de motor voor economische groei én voor oplossingen die onze samenleving sterker en duurzamer maken. Als we willen dat Nederland ook over 10 jaar onze zorg, onderwijs en veiligheid kan blijven betalen, dan hebben we deze nieuwe generatie bedrijven hard nodig. Nederland kent veel succesvolle techbedrijven zoals ASML en Adyen, maar dat is niet vanzelfsprekend. We moeten ervoor zorgen dat dit soort bedrijven hier in de toekomst ook blijven ontstaan en kunnen doorgroeien. Zonder nieuwe techbedrijven geen sterk Nederland.”

Bouwen aan de techkampioenen van morgen

Deze nieuwe actieagenda voor start-ups en scale-ups moet eraan bijdragen dat er de komende 10 jaar minstens 10 nieuwe technologie- en marktleiders worden voortgebracht in Nederland. Daarom zetten we in op 6 prioriteiten:

Een sterk ecosysteem : de financiering van het tijdelijke, succesvolle aanjaagprogramma Techleap .nl van de overheid wordt met 3 jaar verlengd met een vernieuwde focus op het opschalen van deeptech bedrijven. Hiermee blijft Techleap ten minste tot 2029 aanjager van een sterk ecosysteem.

: de financiering van het tijdelijke, succesvolle aanjaagprogramma .nl van de overheid wordt met 3 jaar verlengd met een vernieuwde focus op het opschalen van deeptech bedrijven. Hiermee blijft ten minste tot 2029 aanjager van een sterk ecosysteem. Talent vinden en vasthouden : er wordt gewerkt aan een nieuwe fiscale regeling voor medewerkersparticipatie die op 1 januari 2027 moet ingaan.

: er wordt gewerkt aan een nieuwe fiscale regeling voor medewerkersparticipatie die op 1 januari 2027 moet ingaan. Geld om te groeien : er komt meer risicodragend geld beschikbaar, zoals € 200 miljoen bovenop de eerdere € 100 miljoen voor de deelname aan het European Tech Champions Initiative (ETCI) . En een Blended Finance-instrument van € 250 miljoen. Ook wordt gewerkt aan de oprichting van een nationale investeringsinstelling en komt er een uitzondering voor aandeelhouders van start-ups in box 3.

: er komt meer risicodragend geld beschikbaar, zoals € 200 miljoen bovenop de eerdere € 100 miljoen voor de deelname aan het . En een van € 250 miljoen. Ook wordt gewerkt aan de oprichting van een nationale investeringsinstelling en komt er een uitzondering voor aandeelhouders van start-ups in box 3. Kennis omzetten in oplossingen : sneller en makkelijker onderzoek vertalen naar bedrijven en producten, met steun voor spin-offs uit kennisinstellingen. Ook verkent het kabinet de oprichting van een Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, zoals ook succesvol is gebleken in het buitenland.

: sneller en makkelijker onderzoek vertalen naar bedrijven en producten, met steun voor uit kennisinstellingen. Ook verkent het kabinet de oprichting van een Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, zoals ook succesvol is gebleken in het buitenland. Ruimte om te groeien : de fysieke ruimte voor start-ups en scale-ups om te groeien is schaars. Daarom heeft het kabinet besloten dat de fysieke ruimte voor de economie niet mag afnemen.

: de fysieke ruimte voor start-ups en scale-ups om te groeien is schaars. Daarom heeft het kabinet besloten dat de fysieke ruimte voor de economie niet mag afnemen. De wereldmarkt op: we bieden extra steun bij internationale doorbraken, zoals start-upmissies, internationale evenementen en het verlengen van het ScaleNL -programma richting de VS.

Toekomstig verdienvermogen

Deze actieagenda bouwt verder op de in 2024 gelanceerde Nationale Technologiestrategie (NTS) en de in 2023 uitgewerkte kabinetsambities voor groeibedrijven. Met de actieagenda wordt een stevige stap vooruit gezet om het ecosysteem voor start-ups en scale-ups te verbeteren. Tegelijkertijd is dit pas het begin. Het is van groot belang dat we de komende jaren hierop voortbouwen en Nederland nog innovatiever en ondernemender maken. Want alleen door te investeren in technologie en ondernemerschap kunnen we onze welvaart en ons toekomstig verdienvermogen veiligstellen.