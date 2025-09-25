Inzet van ons Koninkrijk bij de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Het Koninkrijk der Nederlanden is bij de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. Wat staat er op deze bijzondere editie op de agenda? En wat is de Nederlandse inzet?

Vergroot afbeelding Beeld: © AFP / Timothy A. Clary

Wat is de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)?

In de Verenigde Naties komen 193 landen samen – om afspraken te maken voor een betere en veiligere wereld. En op één plek worden de grootste uitdagingen in de wereld besproken: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (in het Engels: General Assembly of the United Nations). In de AVVN overleggen landen met elkaar en nemen ze samen besluiten, ook wel resoluties genoemd. Bij zulke besluiten heeft ieder land 1 stem.

VN-lid: Het Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden is in zijn geheel lid van de Verenigde Naties (VN). Daarom gaan Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten namens het Koninkrijk gebruikelijk samen naar de AVVN. De delegatie van het Koninkrijk bestaat onder andere uit de minister-presidenten van de landen. Lees meer over het programma van de Koninkrijksdelegatie op de AVVN.

Wereldwijde problemen vragen om wereldwijde oplossingen.

Wat wil het Koninkrijk der Nederlanden bereiken op de AVVN?

In een wereld met problemen die landsgrenzen overstijgen, is de VN van groot belang. Een organisatie waarin we met zo veel mogelijk landen deze uitdagingen kunnen aangaan. Want samen staan we sterker. Daarom zet het Koninkrijk der Nederlanden zich in voor internationale samenwerking. Dat helpt ook onze eigen welvaart en veiligheid te beschermen.

Vrede, veiligheid en internationale afspraken

Conflicten en spanningen in de wereld vragen om een organisatie waarin landen samenkomen om te overleggen en oplossingen te zoeken. Het Koninkrijk wil dat de VN zich blijft richten op vrede en veiligheid, gebaseerd op duidelijke afspraken en regels. Aan het begin van de week zal minister Van Weel een conferentie bijwonen over de tweestatenoplossing. Ook organiseert het Koninkrijk bijeenkomsten die toezien op het naleven van het VN-Handvest, zoals de jaarlijkse bijeenkomst ter ondersteuning van het Internationaal Strafhof en een evenement over accountability voor Soedan en Oekraïne. Zo zorgen we ervoor dat samenwerking belangrijker blijft dan het ‘recht van de sterkste’.

Armoede en ongelijkheid tegengaan

Armoede en ongelijkheid blijven grote uitdagingen die landen wereldwijd raken. Het Koninkrijk wil dat de VN zich blijft inzetten voor duurzame ontwikkeling, zodat iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en schoon drinkwater. Daarbij zoekt het Koninkrijk ook samenwerking met minder traditionele partners, omdat brede coalities nodig zijn om ongelijkheid te verminderen en nieuwe spanningen te voorkomen.

Klimaatverandering en kwetsbare landen

Klimaatverandering raakt ons allemaal, vooral kleine en kwetsbare landen, zoals Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Onze eilanden worden geconfronteerd met stijgende zeespiegels en extreem weer. Daarom is multilaterale samenwerking cruciaal om de uitdagingen van Small Island Developing States (SIDS) aan te pakken, waaronder klimaatverandering en financiële kwetsbaarheid. Het Koninkrijk wil dat de VN helpt bij het vinden van oplossingen en dat niemand wordt achtergelaten in de strijd tegen klimaatverandering.

Hervormingen voor een sterke en efficiënte VN

De VN moet zich blijven aanpassen aan een veranderende wereld. Het Koninkrijk zet zich in voor hervormingen die de organisatie effectiever en efficiënter maken. Met het VN-80 initiatief werkt de Secretaris-Generaal aan een financieel weerbaardere VN die zich beter richt op haar kerntaken: vrede, veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling. Belangrijk is dat daarbij hulp aan de meest kwetsbaren voorop blijft staan.

Mensenrechten beschermen

Wereldwijd staan mensenrechten en democratie onder druk. Het Koninkrijk ziet het als zijn verantwoordelijkheid om samen met andere landen op te komen voor rechtvaardigheid. Zo organiseren we tijdens de AVVN samen met Chili een evenement om de mensenrechtenpilaar van het VN-Handvest te beschermen en te hervormen.