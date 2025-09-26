Kabinet wil naturalisatietermijn verlengen van 5 naar 10 jaar

Het kabinet is van plan om de minimale verblijfsduur voor het verkrijgen van het Nederlanderschap via naturalisatie te verlengen naar 10 jaar. Dit betekent dat iemand voortaan 10 jaar onafgebroken legaal in het Koninkrijk moet wonen en ingeburgerd moet zijn, voordat iemand in aanmerking kan komen voor naturalisatie. De ministerraad stemde ermee in om dit wetsvoorstel van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid in consultatie te brengen. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan afspraken uit het Regeerprogramma.

Momenteel kunnen mensen na 5 jaar legaal verblijf in het Koninkrijk een naturalisatieverzoek indienen. Dit wetsvoorstel verlengt deze termijn naar 10 jaar. Het kabinet verwacht dat deze verlenging ervoor zorgt dat het Nederlanderschap wordt verleend aan mensen die daadwerkelijk een duurzame band met Nederland of een van de andere landen van het Koninkrijk hebben opgebouwd. Zo is er meer tijd om volledig deel te nemen aan de samenleving voordat het Nederlanderschap wordt verleend.

Staatssecretaris Rutte: “Met het verlengen van de naturalisatietermijn van 5 naar 10 jaar zorgen we ervoor dat mensen een sterkere band met ons Koninkrijk hebben en echt goed zijn ingeburgerd en volledig kunnen meedoen in de maatschappij, alvorens zij Nederlander worden.”

Consultatie

Het wetsvoorstel gaat nu eerst voor advies in (internet)consultatie voor een periode van 2 maanden. Iedereen kan hierop reageren. De reacties worden gebruikt om het wetsvoorstel verder te verbeteren voordat het aan de Raad van State voor advies wordt voorgelegd en vervolgens aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.