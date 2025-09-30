Vanaf 11 november krijgen inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een BSN

Na de Tweede Kamer is er ook groen licht vanuit de Eerste Kamer voor de invoering van het burgerservicenummer (BSN) en voorzieningen van de digitale overheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit betekent dat de afdelingen burgerzaken van de 3 eilanden het BSN kunnen uitreiken aan hun inwoners en de inwoners vanaf 11 november 2025 hun persoonlijke BSN-brief kunnen ophalen tijdens de BSN ophaalweken. Na de ophaalweken kan het BSN altijd worden opgevraagd bij de afdeling burgerzaken. Inwoners die al een BSN hebben, houden hetzelfde nummer en kunnen ook een brief ophalen.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Van Marum: “Hiermee is weer een belangrijke stap gezet op weg naar een gelijkwaardige dienstverlening voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij vind ik het belangrijk dat burgers goed weten wat de nieuwe digitale mogelijkheden voor ze betekenen. Daarom worden inwoners geïnformeerd over wat het BSN is en hoe ze er veilig mee om moeten gaan. Alle informatie is meertalig en zowel online als offline te vinden. We doen er alles aan om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.”

Betere overheidsdienstverlening

Het invoeren van het BSN is een eerste stap die het mogelijk maakt dat inwoners in de toekomst gebruik kunnen maken van online overheidsdiensten. Met het BSN hebben alle inwoners straks 1 uniek persoonsnummer voor de hele overheid. Hiermee kan het inlogmiddel DigiD worden aangevraagd. Ook kunnen overheidsorganisaties in Caribisch Nederland de komende jaren overstappen naar het gebruik van het BSN en DigiD, zodra hun systemen zijn aangepast. Dit maakt het voor inwoners in de toekomst mogelijk om met een BSN en DigiD steeds meer zaken met de overheid online te regelen.