Voorlopige bijstandsbudgetten 2026 en definitieve budgetten 2025 bekend

De voorlopige bijstandsbudgetten 2026 en de definitieve bijstandsbudgetten 2025 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies (LKS) uit deze budgetten. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.

Voorlopige macrobudget 2026

Het voorlopige macrobudget 2026 bedraagt € 7.946 miljoen. Het voorlopige budget 2026 voor algemene bijstandsuitkeringen, IOAW-, IOAZ- en bbz-uitkeringen is € 122,6 miljoen hoger dan het definitieve budget dat voor 2025 voor deze regelingen is verstrekt. Het voorlopige LKS-budget voor 2026 is in verband met de ingroei van de LKS-doelgroep en de nieuwe financieringssystematiek € 43,6 miljoen hoger dan het definitieve LKS-budget voor 2025. Per saldo is het voorlopige macrobudget 2026 € 166,2 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget voor 2025.

Definitieve macrobudget 2025

Het definitieve macrobudget 2025 bedraagt € 7.779,8 miljoen. Dit macrobudget is € 301,1 miljoen hoger vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2025 (dat was ingeschat op € 7.478,7 miljoen). Het definitieve macrobudget 2025 is € 439,6 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2024 (dat was € 7.340,2 miljoen).

Nadere toelichtingen op het voorlopige macrobudget 2026 en het definitieve macrobudget 2025 zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.

Budgettool

De interactieve online budgettool voor de bijstandsbudgetten is beschikbaar. De tool geeft cijfermatig inzicht in de totstandkoming van de budgetten op gemeenteniveau. Binnen deze tool is er voor elke afzonderlijke gemeente ook een korte rapportage met toelichting op de belangrijkste cijfers beschikbaar.

Ga naar de budgettool 2026 voor de bijstandsbudgetten 2026 en naar de budgettool 2025 voor de bijstandsbudgetten 2025.