Belastingdienst moderniseert digitale werkplek

De Belastingdienst moderniseert de digitale werkplek voor haar medewerkers en die van de Douane en Dienst Toeslagen door over te stappen naar Microsoft365 (M365). Dat is de uitkomst van een zorgvuldige voorbereiding waarin verschillende scenario’s zijn afgewogen. De overstap draait uitsluitend om de kantoorautomatisering van de collega’s bij de uitvoeringsdiensten. De applicaties en dataopslag van de primaire processen voor de heffing en de inning blijven draaien in het eigen datacentrum in Apeldoorn. Dat maakt Staatssecretaris Heijnen van Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane - in navolging van andere overheidsorganisaties - vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

De modernisering geldt voor de 46.000 medewerkers van de Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen. De keuze voor de overstap naar M365 is onderdeel van een zorgvuldig traject waarbij veiligheid, functionaliteit en beschikbaarheid centraal staan. Met de overstap naar M365 krijgen medewerkers toegang tot een omgeving die voldoet aan alle eisen die ook in de toekomst aan de uitvoering worden gesteld. Daarmee kunnen medewerkers efficiënter en flexibeler samenwerken en worden burgers en bedrijven sneller geholpen. Bovendien is een overstap nodig omdat het onderhoud van de huidige omgeving steeds kostbaarder en kennis steeds schaarser wordt.

Aanloop en afwegingen

In 2021 is daarom het traject gestart om de overstap te maken naar een nieuwe werkplek met modernere functionaliteiten en betere beveiliging. In verband met de geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen rondom het gebruik van de cloud door overheidsorganisaties heeft de Belastingdienst gewacht met de definitieve implementatie. De dienst heeft eerst een aantal alternatieve scenario’s zorgvuldig uitgewerkt en afgewogen.

Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor risico’s zoals verstoringen als gevolg van mogelijk veranderende geopolitieke verhoudingen. De Belastingdienst heeft een uitgebreide risicoanalyse opgesteld en daarnaast aanvullende afspraken gemaakt met de leverancier. Een voorbeeld daarvan is dat gegevens worden verwerkt en opgeslagen in datacenters binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Ook wordt er een exit-strategie geïmplementeerd wanneer er (plotseling) een vertrek uit de cloudomgeving zou moeten plaatsvinden. Zo blijft de dienstverlening aan burgers en bedrijven, ook bij onvoorziene omstandigheden, veilig en betrouwbaar.

Digitale autonomie

De keuze om de overstap naar M365 te maken is op dit moment daarmee de enige realistische optie om toekomstbestendig en dienstverlenend te kunnen blijven werken. Tegelijkertijd blijft de Belastingdienst voorstander van het versterken van de digitale autonomie. Daarom draagt de Belastingdienst ook de komende jaren bij aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) en het doel om gezamenlijk te werken aan een verkenning naar een overheidsbrede soevereine clouddienst.