Kabinet zet nieuwe stap snellere uitbreiding stroomnet

Het kabinet heeft een besluit naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee de uitbreiding van het stroomnet als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ aangemerkt kan worden. Hiermee kan tot 1,5 jaar aan tijdswinst worden behaald bij de uitbreiding van het nationale- en regionale stroomnet. Dit schrijven minister Hermans en minister Keijzer in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.

Minister Hermans (Klimaat en Groene Groei): “Snellere uitbreiding van het stroomnet is cruciaal. Voor onze economie, de energietransitie en de bouw van nieuwe huizen. De maatschappij kan zich geen ellenlange procedures veroorloven. Met dit besluit zetten we opnieuw een stap om die fors terug te dringen.”

Zwaarwegend maatschappelijk belang

Projecten om het stroomnet te verzwaren met een spanningsniveau vanaf 21kV, zoals een regionaal elektriciteitsstation, kunnen met deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden aangemerkt als van zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarmee wordt bij bezwaar en beroep tegen deze projecten de stap naar de rechtbank overgeslagen en moeten bezwaarmakers direct naar de Raad van State. Daarbij geldt een uitspraaktermijn van maximaal 6 maanden en is uitstel voor de bezwaarmaker niet mogelijk (pro forma beroep). Daardoor kunnen netbeheerders eerder van start met de bouw. Dit kan tot 1,5 jaar aan procedures schelen.

Het besluit heeft eerder ter consultatie voorgelegen. De laatste stap is het advies van de Raad van State. Het besluit kan in werking treden als de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting is aangenomen.