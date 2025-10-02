Nieuw platform helpt jonge agrariërs bij bedrijfsovername

Vandaag is het online platform Bedrijfsovernamewijzer.nl officieel gelanceerd. Voor het eerst komt er een onafhankelijk steunpunt waar jonge agrarische ondernemers, bedrijfsoverdragers en zij-instromers terechtkunnen voor advies, begeleiding en inspiratie bij bedrijfsovername. Overheid, agrarische organisaties en onderwijsinstellingen bundelen hiervoor hun krachten om de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw te versterken. Bedrijfsovernamewijzer is onderdeel van het nieuwe programma ‘Voor de volgende generatie’. Dankzij een nieuwe investering van ruim 4,4 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur kan dit programma zich de komende vier jaar verder ontwikkelen voor de volgende generatie agrarische ondernemers.

Het programma ‘Voor de nieuwe generatie’ en de Bedrijfsovernamewijzer komen op een belangrijk moment. In 2025 staat 10 procent van alle landbouwbedrijven in Nederland onder leiding van iemand jonger dan 40 jaar – zo’n 5.000 bedrijven. Tegelijkertijd heeft 59 procent van de agrarische ondernemers van 55 jaar en ouder geen opvolger klaarstaan. Veel jonge ondernemers willen aan de slag in de sector. Zij hebben een sterke behoefte aan praktische informatie over bedrijfsovername.

Minister Wiersma, LVVN: Bedrijfsovername gaat niet alleen over cijfers, maar ook over families, toekomstkeuzes en de liefde voor het vak. Door de extra investering in deze nieuwe programma’s geven we jonge agrarische ondernemers perspectief, helpen we ze deze stap met vertrouwen te zetten en bouwen we aan een sterke agrarische sector. Zo gaat waardevolle kennis en ondernemerschap niet verloren.

Praktische steun en netwerk

Bedrijfsovernamewijzer maakt kennis uit onderzoek en praktijk direct toegankelijk. Naast juridische en financiële thema’s is er bijzondere aandacht voor de sociale en emotionele kanten van bedrijfsovername. Zo krijgen agrarische ondernemers niet alleen hulp bij de financiële kant van bedrijfsovername, maar ook bij gesprekken binnen de familie en het maken van keuzes voor de toekomst. Door verbinding te leggen met andere agrarische ondernemers, adviseurs en hogescholen ontstaat er een krachtig netwerk dat opvolgers en overdragers ondersteunt in elke fase van het proces.

Bedrijfsovernamewijzer en het programma ‘Voor de volgende generatie’ bieden:

Praktische begeleiding bij bedrijfsovername, inclusief aandacht voor de sociale en emotionele aspecten.

Toegang tot advies, kennisdeling en een sterk netwerk.

Regionale ondersteuning direct op het erf, waardoor daar waar opvolging stokt, praktische hulp nabij is.

De komende vier jaar wordt het programma financieel ondersteund door het ministerie van LVVN. Daarna zal het op eigen benen staan, gedragen door de sector zelf. Daarmee is vandaag een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendige land- en tuinbouw, waarin jonge agrarische ondernemers met vertrouwen het stokje kunnen overnemen.

Het online platform is hier te vinden: www.bedrijfsovernamewijzer.nl.