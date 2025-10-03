Wetsvoorstel schrappen voorrang statushouders naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het wetsvoorstel schrappen voorrang statushouders naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel schrapt het kabinet de mogelijkheid voor gemeenten om statushouders voorrang te geven op sociale huurwoningen op grond van het feit dat ze statushouder zijn. Met deze maatregel wil het kabinet de verdeling van schaarse woningen eerlijker maken. Statushouders krijgen hierbij dezelfde positie als andere woningzoekenden.

Minister Keijzer: “Met dit wetsvoorstel normaliseren we de positie van statushouders. Het kan niet zo kan zijn dat mensen die al jaren op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning worden ingehaald door mensen die veel minder wachttijd hebben opgebouwd. Net als voor andere woningzoekenden, moet het voor statushouders normaal worden om zelf huisvesting te regelen.”

Statushouders kunnen zich nog altijd inschrijven voor een sociale huurwoning, maar moeten net als andere woningzoekenden voldoende wachttijd opbouwen om in aanmerking te komen voor een woning. Ook het kopen of huren van een woning buiten de sociale huur is een optie, net als woningdelen, hospitahuur of tijdelijk intrekken bij familie of vrienden.

Financiële steun

Om woningdelen te stimuleren en de uitstroom uit opvanglocaties te versnellen, krijgen gemeenten in het eerste jaar na inwerkintreding nog 1 jaar de mogelijkheid om statushouders voorrang te geven bij de toewijzing van kamers of gedeelde woonruimte. Verder ondersteunt het Rijk gemeenten met verschillende financiële regelingen. Voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) is aanvullend budget beschikbaar gemaakt, waarmee de regeling 1 jaar (t/m 2027) wordt verlengd en het bedrag per woning wordt verhoogd om beter aan te sluiten bij de behoeften van gemeenten.

Grip op migratie

Het wetsvoorstel maakt deel uit van een breder pakket maatregelen om de asielinstroom te beperken en de druk op de opvang te verlichten. Zo zijn eerder de wetsvoorstellen voor asielnoodmaatregelen en het tweestatusstelsel door de Tweede Kamer aangenomen. Daarmee worden onder andere strengere voorwaarden gesteld aan nareizigers. Het kabinet verwacht dat hierdoor minder mensen via nareis naar Nederland komen en dat nieuwkomers sneller zelfredzaam worden.

Het wetsvoorstel is voorgelegd aan de afdeling Advies van de Raad van State. In het zogeheten nader rapport geeft het kabinet haar zienswijze op dit advies.