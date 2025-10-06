Internetconsultatie: Minder kindgebonden budget voor hogere inkomens in 2027

De afgelopen jaren hebben steeds meer ouders hogere bedragen aan kindgebonden budget gekregen. Het kabinet wil vooral ouders met lagere- en midden-inkomens ondersteunen met kindgebonden budget. Daarom krijgen ouders met een inkomen van meer dan 60.000 euro vanaf 2027 minder kindgebonden budget.

Minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel dat de verlaging regelt. Het kindgebonden budget komt ouders tegemoet in de kosten van kinderen. Het budget moet de kansen van kinderen te vergroten en kinderarmoede tegengaan. Hoeveel kindgebonden budget ouders krijgen, hangt af van hun inkomen en het aantal kinderen.

De afgelopen jaren zijn de bedragen per kind fors verhoogd. Vanaf dit jaar tot en met 2028 gaan de bedragen nog stapsgewijs omhoog. Door de verhogingen krijgen steeds meer gezinnen met een hoger inkomen kindgebonden budget. Dat is niet doelmatig. Om die reden heeft het kabinet dit voorjaar besloten om ouders met een inkomen tot 60.000 euro vanaf 2027 minder kindgebonden budget te geven. Dit geldt voor zowel ouders met een partner als alleenstaande ouders.

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Belangstellenden kunnen tot en met 6 november 2025 reageren op de internetconsultatie.