Staatssecretaris Rummenie bezoekt schaapkooi Epe-Heerde na incidenten met wolven

Staatssecretaris Jean Rummenie heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan de schaapskooi Epe-Heerde. Hij deed dit op uitnodiging van de provincie Gelderland en een aantal Gelderse gemeenten. Het bezoek vond plaats naar aanleiding van de incidenten in de afgelopen weken op de Noord-Veluwe en de brandbrief van 22 Veluwse en 4 Midden-Gelderse burgemeesters over de toegenomen aanwezigheid van wolven in de regio.

De staatssecretaris deelt de zorgen van burgemeesters en burgers en werkt samen met de provincies aan de Landelijke Aanpak Wolven en nationale maatregelen waarin deze zorgen worden meegenomen en aangepakt.

De staatssecretaris ging tijdens zijn bezoek in gesprek met schaapsherders, waarvan één verbonden aan de schaapskooi en enkele bezorgde bewoners van de gemeenten Epe en Heerde. Ook sprak hij met de burgemeesters van Heerde, Epe, Barneveld, Ermelo en Putten en gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland. Aan het einde van zijn bezoek nam hij twee petities in ontvangst van bezorgde inwoners van Heerde en Epe.



Snelle toename aantal incidenten met wolven

In de afgelopen periode is het aantal incidenten met wolven op de Noord-Veluwe snel toegenomen. Er waren onder meer aanvallen van wolven op honden van de schaapsherders en het gebied. Ook werden wandelaars met honden enkele keren tot dichtbij benaderd en aangevallen, en stijgt het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren.

Roep om meer bevoegdheden

In de regio zijn grote zorgen over de veiligheid. De aanwezige bewoners boden een petitie aan waarin zijn hun zorgen uiten en vragen om snel meer maatregelen om in te kunnen grijpen. Burgemeesters en de gedeputeerde benadrukten nogmaals het dringende belang dat zij meer bevoegdheden en duidelijke kaders krijgen om bij gevaar in te kunnen grijpen.

Staatssecretaris Jean Rummenie: “Het toenemend aantal wolvenincidenten is alarmerend. Ik deel de zorgen van burgemeesters en ondernemers hierover. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is maar beperkt ruimte voor de wolf. Daarom is goed beleid essentieel. We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, en als ze zich toch voordoen wil ik dat bestuurders snel en daadkrachtig kunnen optreden.”

Burgemeester Olaf Prinsen van de gemeente Heerde: “Het was niet voor niets dat we als 26 gemeenten een brandbrief hebben gestuurd. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de wolf. We zijn blij dat dit serieus wordt genomen en dat de staatssecretaris ter plekke komt kijken. Als Veluwse gemeenten hopen dat dit ertoe leidt dat er snel actie wordt ondernomen, zowel op het gebied van preventie- als beheermogelijkheden."