Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal SZW

Frances Diepstraten wordt plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2025.

De pSG heeft een centrale positie binnen het departement, stuurt verschillende staf- en uitvoerende directies aan en is verantwoordelijk voor onder andere de organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, informatiebeleid, bedrijfsvoering en de Rijksschoonmaakorganisatie. De pSG vervult daarnaast de rol van eigenaar voor de Sociale Verzekeringsbank en, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voor het Bureau InformatieDiensten Nederland.

Frances Diepstraten is sinds september 2021 plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur-generaal van de Belastingdienst. Eerder werkte ze onder andere als directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directeur Informatisering bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en als hoofddirecteur Bedrijfsvoering en directeur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Aansluitend behaalde ze een Master of Law aan de University of British Colombia.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.