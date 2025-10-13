Meer dan 1,2 miljoen bezoekers voor Nederlands circulair paviljoen op Expo 2025 Osaka

Van 13 april tot en met 13 oktober 2025 vond de wereldtentoonstelling, Expo 2025 Osaka, Japan plaats. Nederland presenteerde zich daar met het circulaire paviljoen Common Ground, dat in totaal meer dan 1,2 miljoen bezoekers trok. Gedurende 6 maanden organiseerde Nederland ruim 140 evenementen en vonden 6 handelsmissies plaats.

Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan had als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’ en bracht meer dan 160 landen en organisaties samen. Het Nederlandse paviljoen bood een wereldwijde ontmoetingsplek voor het delen van kennis en ideeën voor een betere toekomst. Vorige maand meldde het organiserende comité, de Japan Association for the 2025 World Exposition, dat in totaal meer dan 25 miljoen mensen uit Japan en ver daarbuiten het evenement hebben bezocht.

Common Ground

De bezoekerservaring van het Nederlandse paviljoen trok meer dan 850.000 geïnteresseerden. Het thema was ‘Common Ground’, een verwijzing naar samenwerking en onze lange handelsrelatie met Japan. In een baanbrekende AI-film werd getoond waarom samenwerking op internationaal niveau zo belangrijk is. Aan het einde van de ervaring maakten bezoekers kennis met Nederlandse innovaties die alle gebruikmaken van de kracht van de natuur.

Staatssecretaris Aukje de Vries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp: “Op Expo 2025 hebben we laten zien dat economische kansen en oplossingen voor wereldwijde problemen hand in hand gaan. Nederlandse bedrijven bewijzen elk dag dat met innovatie veel te verdienen is. Samen met Japan bouwen we, ook na de Expo, verder aan onze handelsrelatie.”

Platform voor zakendoen en samenwerken

Tijdens de Expo vonden meer dan 140 evenementen plaats in en rond het Nederlandse paviljoen, met in totaal meer dan 350.000 bezoekers. Er vonden 6 economische missies plaats, waarmee Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nieuwe samenwerkingen verkenden en versterkten, onder andere in de sectoren digitalisering en hightech, gezondheidszorg, agrofood, horticultuur en energie.

Circulair en toekomstbestendig paviljoen

Het Nederlandse paviljoen, ontworpen door AND BV (een consortium van Rau Architecten, Design Studio Tellart, ingenieursbureau DGMR en Japanse aannemer Asanuma), is volledig circulair. Het Japanse bedrijf Pasona is voornemens het Nederlands paviljoen een tweede leven te geven op het eiland Awaji.