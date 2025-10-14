Commissie Den Oudsten presenteert onderzoek mortierongeval Mali

Vandaag heeft de Commissie Den Oudsten haar onderzoek naar een mortierongeval in Mali (2016) gepresenteerd. De commissie verrichte sinds 2023 in opdracht van toenmalig minister Ollongren onderzoek naar dit ongeval, waarbij sergeant der 1e klasse Henry Hoving en korporaal Kevin Roggeveld om het leven kwamen en 2 collega’s gewond raakten.

De commissie heeft in haar onderzoek onder meer gekeken of er sprake is geweest van individueel nalatig of verwijtbaar handelen bij het ongeval in Mali.

Het onderzoek van de Commissie Den Oudsten volgt op een eerder onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2017) en een onderzoek door de Commissie Van der Veer (2018).



De minister heeft het rapport vandaag in ontvangst genomen en met een eerste reactie aan de Tweede Kamer gestuurd. Over 4 weken volgt een uitgebreidere inhoudelijke reactie.