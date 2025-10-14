Novelle strafbaarstelling illegaliteit voor spoedadvies naar Raad van State

Vandaag is een wijziging op de Asielnoodmaatregelenwet voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd, meldt minister David van Weel (Asiel en Migratie). In deze wijziging, een zogenoemde novelle, wordt geregeld dat hulp aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen niet strafbaar zal zijn.

De consultatiefase van de novelle liep tot 26 september. Er zijn 672 reacties binnengekomen en daarnaast nog eens 9 reacties van door het ministerie aangeschreven partijen. Deze reacties zijn verwerkt in de afgelopen weken.

Minister Van Weel heeft aangegeven de novelle na het advies van de Raad van State zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer te willen aanbieden.

Het demissionaire kabinet hecht veel waarde aan de Asielnoodmaatregelenwet. Deze moet de asielprocedure vereenvoudigen, bevorderen dat vreemdelingen meewerken aan hun procedure en bijdragen aan het beperken van de asielinstroom.