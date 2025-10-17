Benoeming directeur ABDTOPConsult bij BZK

Jan-Kees Goet wordt directeur ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 11 december 2025.

ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren die snel inzetbaar zijn bij complexe vraagstukken van de top van de rijksoverheid. Ze doen onderzoek, geven advies en zijn inzetbaar op interim-functies. Vanuit een onafhankelijke positie streeft ABDTOPConsult daarbij naar duurzaam en uitvoerbaar beleid, goed bestuur en een verbeterde dienstverlening voor de samenleving.

De directeur van ABDTOPConsult leidt het team van consultants – hij is hun coach en stimuleert hun ontwikkeling – is eindverantwoordelijk en boegbeeld. De directeur beheert de integrale opdrachtenportefeuille: het gehele proces van intake tot aan matching van teamleden aan opdrachten vindt plaats onder zijn leiding. Ook bewaakt de directeur de kwaliteit van de uitvoering van de opdrachten. Daarbij staat practice what you preach voorop: de directeur is ook zelf consultant bij complexe maatschappelijke vraagstukken van de top van de rijksoverheid.

Drs. J.C. (Jan-Kees) Goet was de afgelopen zeven jaar secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nu Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en plaatsvervangend en waarnemend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Jan-Kees Goet studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst verrichtte de werving voor deze benoeming en ondersteunde ABDTOPConsult bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.