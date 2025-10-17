Benoemingen raadsheren in de Hoge Raad

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van 2 nieuwe raadsheren in de Hoge Raad. Mr. A.J. (Ad) van Doesum wordt per 1 januari 2026 benoemd en mr. T.J. (Thijs) Kelder per 1 oktober 2026.

Mr. Van Doesum zal deel uitmaken van de belastingkamer van de Hoge Raad. Hij is nu werkzaam als hoofd Knowledge Centre bij PwC Belastingadviseurs N.V., hoogleraar Kostprijsverhogende belastingen aan de Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag.

Mr. Kelder zal deel uitmaken van de strafkamer van de Hoge Raad. Op dit moment is hij werkzaam als advocaat, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en lid van de Tuchtcommissie Banken.

Raadsheren zijn rechters in de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken. Als hoogste rechter kan de Hoge Raad oordelen over rechterlijke uitspraken waartegen cassatieberoep openstaat. De Hoge Raad beoordeelt dan of het recht correct is toegepast, of de juiste procedures zijn gevolgd en of een uitspraak voldoende en begrijpelijk is onderbouwd.