Internetconsultatie van start Wetsvoorstel wijziging toets op re-integratie-inspanningen en WIA-voorschotregeling

Het kabinet wil onzekerheid bij werkgevers wegnemen over de vraag of zij wel of niet voldoende hebben gedaan om hun zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Het advies van de bedrijfsarts over wat iemand nog kan doen wordt leidend bij deze toets van UWV. Werkgevers krijgen hierdoor meer zekerheid bij de verplichtingen rond loondoorbetaling bij ziekte. Daarom start minister Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een internetconsultatie over het wetsvoorstel dat dit regelt. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat mensen het voorschot dat ze krijgen terwijl ze wachten op een beoordeling niet hoeven terug te betalen.

Met de voorstellen neemt het kabinet stappen om de WIA te vereenvoudigen. Ook zorgt het voorstel ervoor dat UWV mensen sneller kan beoordelen. Dit helpt om de achterstanden te beperken.

Ook verandert de manier waarop WIA-voorschotten worden gefinancierd. Eerst worden de voorschotten betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Nadat is beoordeeld of iemand recht heeft op de uitkering, worden de kosten op de juiste plek geboekt. Als een voorschot wordt kwijtgescholden, blijft dat ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds komen.

Het wetsvoorstel bevat daarnaast enkele beperkte wijzigingen en verduidelijking van de Wajong. Mensen met een Wajong-uitkering houden het recht op een uitkering als zij werken in een beschutte werkplaats, onafgebroken vijf jaar hebben gewerkt en daarna met dat werk voldoende verdienen. Dit geldt ook voor mensen met een Wajong-uitkering voor wie de werkgever loonkostensubsidie of loondispensatie krijgt. Verder vervalt het garantiebedrag als de ontvanger van de Wajong-uitkering een jaar lang geen recht die uitkering heeft gehad.

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Belangstellenden kunnen tot en met 17 november 2025 reageren.