Europese Unie (EU) neemt 19e sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 23 oktober 2025 nam de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aan tegen Rusland. De sancties bestaan onder andere uit een verbod op de import van Russisch vloeibaar aardgas (lng), en maatregelen tegen banken en crypto-aanbieders. Ook komt er een meldplicht voor Russische diplomaten die willen reizen naar andere EU-landen.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. En de Russische aanvallen die doelbewust gericht zijn op woongebieden, ziekenhuizen, energiecentrales en watervoorziening. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren. Sancties maken het moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

Nieuwe sancties tegen Russische energie-inkomsten

Met het nieuwe sanctiepakket zet de EU zich in om de Russische inkomsten op energie verder te verminderen. Een belangrijke nieuwe maatregel is een verbod op de invoer van Russisch vloeibaar aardgas (lng) in de EU. Ook neemt de EU maatregelen tegen bedrijven uit andere landen, die Russische energie-inkomsten mogelijk maken, waaronder 2 raffinaderijen en een oliehandelaar.

Maatregelen tegen de Russische schaduwvloot

De EU legt extra sancties op tegen nog eens 117 schepen uit de Russische schaduwvloot. Deze schepen zijn betrokken bij de omzeiling van het olieprijsplafond, het transporteren van militaire goederen of gestolen Oekraïens graan. Met de sancties krijgen de schepen niet langer toegang tot Europese havens en dienstverlening. Dit verbod geldt nu voor 557 schepen. Met deze sancties raken we de Russische oorlogskas en beschermen we onze kusten.

Financiële maatregelen

Rusland gebruikt steeds meer crypto om sancties te omzeilen. Met dat doel is de stablecoin A7A5 ontwikkeld, met steun van de Russische staat. Deze cryptomunt is voor Rusland een belangrijk instrument geworden voor de financiering van de oorlog in Oekraïne. Daarom worden er sancties opgelegd tegen de ontwikkelaar van A7A5, de uitgever van de cryptomunt en een platform waar veel van deze munt wordt verhandeld. Transacties met A7A5 zijn in de hele EU verboden.

Ook is er vanaf nu een transactieverbod voor 8 banken en oliehandelaren uit Tadzjikistan, Kirgizië, de Verenigde Arabische Emiraten en Hongkong die EU-sancties omzeilen. En er geldt een transactieverbod voor nog eens 5 Russische banken en 4 banken uit Belarus en Kazachstan.

Russische diplomaten in Schengengebied

Er komt een strengere controle op Russische diplomaten die buiten hun land van accreditatie willen reizen binnen het Schengengebied. De maatregelen moeten Oekraïne en de EU beter beschermen tegen de toegenomen hybride dreigingen van Rusland.

69 nieuwe personen en bedrijven op de sanctielijst

De EU heeft nog eens 69 personen en bedrijven toegevoegd aan de sanctielijst. Het gaat onder andere om 11 personen die betrokken zijn bij de ontvoering, gedwongen adoptie, assimilatie en indoctrinatie van Oekraïense kinderen. En 45 bedrijven die de Russische oorlogsindustrie steunen door het omzeilen van sancties op (militaire) technologie. Ook heeft de EU de grootste goudproducent van Rusland op de sanctielijst gezet. Om Russische inkomsten voor de oorlog nog verder te beperken.

Exportverbod op nog meer producten

EU-landen hebben afgesproken de export van nog meer producten naar Rusland te verbieden. Het gaat onder andere om bepaalde elektronische onderdelen, afstandsmeters en nog meer chemicaliën en metalen, die Rusland kan gebruiken voor de oorlogsindustrie.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt ongeveer € 91 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren. Lees ook het artikel: Werken sancties?

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.