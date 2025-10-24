Compensatie medewerkers in dienst van sociaal ontwikkelbedrijven; budget per gemeente bekend

De Tweede Kamer heeft het amendement Van Kent aangenomen. Daarmee is voor het jaar 2025 € 40 miljoen beschikbaar gekomen om medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven compensatie te bieden voor de nadelige gevolgen van fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025. Gemeenten wordt gevraagd om hun sociaal ontwikkelbedrijf in staat te stellen om deze compensatie dit jaar uit te keren.

Uitvoering

Eenvoud is leidend bij de uitvoering van het amendement. Dit leidt ertoe dat alle medewerkers die in dienst zijn bij een sociaal ontwikkelbedrijf én onder de cao Sociale werkvoorziening of onder de cao Aan de Slag vallen compensatie ontvangen. Het bedrag aan compensatie is voor iedere medewerker gelijk. Dit is dus niet afhankelijk van het loon, de arbeidsduur of het moment waarop iemand in dienst is gekomen.

Voor 2025 komt de compensatie uit op € 504 bruto per persoon. Dit is € 42 per maand. Sociaal ontwikkelbedrijven zullen dit aan hun medewerkers uitkeren.



Budget per gemeente inzichtelijk

De € 40 miljoen wordt bij decembercirculaire 2025 aan gemeenten uitgekeerd. Om te voorkomen dat iedere gemeente hierover apart afspraken met haar sociaal ontwikkelbedrijf moet maken, wordt het budget toebedeeld aan de grootste gemeente rondom een sociaal ontwikkelbedrijf. Ten behoeve van de verdeling heeft een uitvraag plaatsgevonden bij sociaal ontwikkelbedrijven en een aantal gemeenten. Deze uitvraag zag op het aantal medewerkers dat op 1 september 2025 in dienst is.

Overzicht van welk budget een gemeente bij decembercirculaire ontvangt