Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland starten consortium voor digitale gemeenschapsgoederen

De Europese Commissie heeft vandaag goedkeuring gegeven voor de oprichting van het European Digital Infrastructure Consortium (EDIC) Digitale Gemeenschapsgoederen. Het consortium is een samenwerking tussen Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland en richt zich op het versterken van de Europese digitale soevereiniteit door het ontwikkelen van een sterke digitale infrastructuur binnen Europa.

Europese samenwerking aan digitale autonomie

De deelnemende landen werken nauw samen met Europese bedrijven en kennisinstellingen aan digitale gemeenschapsgoederen: open en transparante alternatieven voor digitale diensten zoals kunstmatige intelligentie, cloud computing, cybersecurity en sociale netwerken die gemeenschappelijk ontwikkeld en beheerd worden. Door kennis, middelen en contacten te delen, moet de ontwikkeling van Europese technologie worden versneld.

Staatssecretaris Eddie van Marum: “80% van onze digitale technologie en infrastructuur komt nog uit niet-Europese landen. Dat kan en moet anders. We werken aan meer digitale soevereiniteit, samen met onze Europese partners en het Europese bedrijfsleven. Daarom ben ik blij dat de Europese Commissie vandaag de oprichting van dit samenwerkingsverband heeft goedgekeurd.”

Ondersteunen van bestaande initiatieven

De EDIC Digitale Gemeenschapsgoederen gaat bestaande Europese initiatieven coördineren en ondersteunen. Dit gebeurt onder meer via technische en juridische bijstand en hulp bij fondsenwerving. Ook wordt een centrale plek ingericht – zowel fysiek als online – waar projecten terecht kunnen voor hulp.

De belangrijkste doelstellingen van de EDIC zijn:

Het versterken van het Europese digitale ecosysteem door samenwerking tussen publieke, private, academische en technische partijen;

Het ontwikkelen van een duurzaam financieringsmodel voor productie, onderhoud en gebruik van digitale gemeenschapsgoederen;

Het stimuleren van het gebruik van deze gemeenschapsgoederen door overheden, bedrijven en burgers.

Art de Blaauw, directeur CIO Rijk en voorzitter van de EDIC: “Met de EDIC Digitale Gemeenschapsgoederen bundelen we onze krachten en schalen we gezamenlijke Europese oplossingen op. Zo zorgen we dat overheden in heel Europa de middelen krijgen om echt digitaal zelfstandig te worden.”

Betrokken lidstaten

Naast de 4 oprichtende lidstaten zijn Luxemburg, Slovenië en Polen betrokken bij de EDIC met een observer status. Meerdere andere EU-lidstaten hebben aangegeven te willen aansluiten.

De officiële lancering van het consortium vindt plaats op donderdag 11 december in Den Haag.

Lees meer informatie over de EDIC op de website van de Europese Commissie.