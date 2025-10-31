Benoeming voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur

De ministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van Mariëtte Hamer tot voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Mariëtte Hamer is momenteel Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daarvoor was zij onder meer voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en Tweede Kamerlid. Zij was ook voorzitter van de commissie Toeslagen en Uithuisplaatsingen en informateur in de aanloop naar het kabinet Rutte IV. Ze start op 1 november 2025, als op deze voordracht ook het Koninklijk Besluit is gevolgd.