Benoemingen bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden drie plaatsvervangend leden en een rechter-plaatsvervanger benoemd. Mr. G.A.F.M. (Gertjan) Wouters, mr. Th. G. (Thea) Lautenbach en mr. R.M. (Ronald) van Vuure worden benoemd als plaatsvervangend lid. Mr. M.A. (Monica) Brinkenberg wordt benoemd tot rechter-plaatsvervanger. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid.

De benoemingen van mr. Wouters en mr. Lautenbach zullen ingaan op de datum van de ondertekening van het Koninklijk Besluit. Mr. Wouters is senior rechter in de rechtbank Rotterdam. Hij was in het verleden al een periode vicepresident en lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en rechter en vicepresident van de rechtbanken Dordrecht en ’s Hertogenbosch. Mr. Lautenbach is werkzaam als raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Eerder was zij al twee periodes rechter bij het Gemeenschappelijk Hof, docent Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Utrecht en rechter in de rechtbanken Den Haag, Leeuwarden en Overijssel. Mr. van Vuure is nu strafrechter in het gerechtshof Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Daarvoor was hij rechter in de rechtbanken Overijssel en Midden-Nederland en Officier van Justitie. Mr. van Vuure wordt benoemd per 1 november 2025. Plaatsvervangend leden kennen geen vaste standplaats en worden ingezet waar en wanneer dat nodig is bij een rechtszaak.

Mr. Brinkenberg wordt zo spoedig mogelijk benoemd tot rechter-plaatsvervanger. Rechter-plaatsvervangers worden opgeroepen om rechters te vervangen in geval van afwezigheid van vaste rechters, bijvoorbeeld bij ziekte. Mr. Brinkenberg is rechter in opleiding in het belastingrecht. Zij wordt rechter-plaatsvervanger om ervaring op te doen in belastingzaken.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.