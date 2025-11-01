Strengere regels voor zware criminelen in detentie

Vanaf vandaag, 1 november 2025, gelden er strengere regels voor de communicatie van hoogrisicogedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en op de Afdelingen Intensief Toezicht (AIT) in andere gevangenissen.

Minimaal contact, maximaal toezicht

Deze regels zien op minimaal contact en maximaal toezicht. Met deze nieuwe regels kan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voortgezet crimineel handelen vanuit detentie zoveel mogelijk tegengaan en daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid, zowel binnen als buiten onze gevangenismuren. Deze regels zijn eerder vastgelegd in de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) die door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Nu worden deze regels ten uitvoer gebracht.

Sommige criminelen willen geen afstand nemen van hun oude leven. Zij gaan door met hun misdaden vanuit de gevangenis en gebruiken contactmogelijkheden om hun activiteiten voort te zetten. Om voortgezet crimineel handelen in detentie tegen te gaan, krijgen deze gedetineerden minder bel- en bezoekmogelijkheden. EBI-gedetineerden mogen vanaf vandaag 1 keer per week 10 minuten bellen en 1 uur per week bezoek ontvangen. AIT-gedetineerden mogen vanaf vandaag 3 keer per week 10 minuten bellen en 1 keer per week 1 uur bezoek ontvangen. De gedetineerden mogen alleen nog bellen naar personen – met uitzondering van advocaten – die zich bevinden op een locatie die door de staatssecretaris is aangewezen.

Visueel toezicht

Op fysieke gesprekken tussen EBI- en AIT-gedetineerden en hun advocaat wordt vanaf vandaag visueel toezicht toegepast. Ook wordt het aantal advocaten waarmee een gedetineerde vertrouwelijk contact mag hebben, in principe beperkt tot 2. Verder is vastgelegd dat medische behandelingen en geestelijke verzorging altijd plaatsvinden in aanwezigheid van 2 hulpverleners. Dit 4-ogenprincipe geldt ook voor andere beroepsgroepen die contact hebben met gedetineerden in de EBI of AIT, zoals reclasseringswerkers of leden van de commissie van toezicht.

Bevelsbevoegdheid

Met de strengere regels kunnen de communicatiemogelijkheden op individueel niveau tijdelijk vergaand beperken als er aanwijzingen zijn voor intimidatie, levensbedreigende activiteiten of gevaar voor de openbare orde.