Ministerie LVVN start campagne: verdiep je vooraf goed in de aanschaf van een huisdier

Honden die slecht kunnen ademhalen of katten die last hebben van hun ogen. Dit zijn problemen die vaak voorkomen bij dieren die er schattig uitzien maar lijden onder hun uiterlijk . Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur lanceert daarom de campagne over verantwoord huisdierbezit, ‘Zo schattig dat het pijn doet’. De campagne roept mensen die een huisdier willen aanschaffen op, om bewust te kiezen voor een huisdier. De nadruk ligt daarbij op dieren die lijden onder bepaalde uiterlijke kenmerken. Ook het belang van een passende thuissituatie komt in de campagne aan bod.

Staatssecretaris Jean Rummenie (LVVN): "Als groot dierenliefhebber weet ik hoe belangrijk een huisdier is: ze brengen ons gezelligheid en houden ons in beweging. Daarom is het van belang goed na te denken en een gezond huisdier te kiezen dat bij je past. Ik ben blij dat er nu een campagne is die het belang van een goede en verantwoorde keuze onder de aandacht brengt."

Aanleiding campagne

Een huisdier is geen tijdelijke aankoop. Het houden van een huisdier is een grote verantwoordelijkheid, vaak voor vele jaren. Ook als het leven druk is of verandert, blijft een dier rekenen op aandacht en zorg.

Toch lopen consumenten het risico een huisdier te kopen bij verkopers die niet goed zorgen voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin te controleren of alle papieren in orde zijn en te weten waar het dier vandaan komt.

Daarnaast kunnen bepaalde uiterlijke kenmerken leiden tot gezondheidsproblemen waar het dier onder lijdt, met hoge medische kosten als gevolg. Ook kan het ook misgaan als een huisdier niet de juiste zorg of training krijgt of niet goed is gesocialiseerd. Dit kan niet alleen het welzijn van het dier schaden, maar ook de veiligheid van dier, eigenaar en omgeving in gevaar brengen.

De overheid roept daarom op om geen dieren te kopen die lijden onder hun uiterlijke kenmerken en benadrukt het belang van een weloverwogen keuze, waarbij het welzijn van het dier voorop staat.

Over de campagne

Het is dus van belang dat er meer bewustwording komt bij de aanschaf van een huisdier. Gedragsonderzoek, uitgevoerd door het ministerie van LVVN, toont aan dat een voorlichtingscampagne kan bijdragen aan meer bewustwording en voorkomen dat mensen een huisdier aanschaffen zonder daar goed over na te denken. Ook kan het bijdragen aan het veranderen van de norm dat het niet oké is als dieren lijden onder hun uiterlijk. De campagne is dit najaar te zien op plekken waar mensen zich oriënteren op een huisdier, zoals Marktplaats, sociale media en online websites waar je huisdieren kunt kopen.