Vogelgriep vastgesteld in Born

In Born, gemeente Sittard-Geleen, provincie Limburg, is vogelgriep vastgesteld bij een dierenpark. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden besmette dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Geen vervoersverbod

Op de locatie leven een uitgebreid aantal soorten vogels en andere dieren. Op grond van Europese regelgeving is het mogelijk om af te wijken van de verplichting om alle dieren op een besmette locatie te ruimen als het gaat om dieren met een hoge culturele of educatieve waarde. Het ruimen van alle aanwezige vogels is in dit geval niet proportioneel. Daarom wordt goed gekeken welke dieren wel en niet geruimd worden. Vogels die niet worden geruimd, worden apart gehouden en op een later moment opnieuw getest. Ook moeten alle aanwezige vogels verplicht worden afgeschermd voor publiek voor een periode van drie weken. Er worden geen beperkingszones rond de besmette locatie ingesteld. Er geldt dan ook geen vervoersverbod in het gebied.

Landelijke maatregelen

In Nederland geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).