Benoeming lid Kapittel voor de Civiele Orden

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van mevrouw drs. F. Örgü tot lid van het Kapittel voor de Civiele Orden.

Mevrouw Örgü is sinds 2007 actief als zelfstandig (media)ondernemer en tevens journalist, bestuurder en toezichthouder. Zij was voorheen lid van de Tweede Kamer (1998-2006) en is nu lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland als ook toezichthouder bij verschillende (zorg)organisaties.

De benoeming gaat in op 15 november 2025.