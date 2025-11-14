Benoeming inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Monique Vogelzang wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 19 januari 2026.

Vergroot afbeelding Beeld: © Rijksoverheid

Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt daarom, als onderdeel van het ministerie van VWS, onafhankelijk toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg en jeugdhulp in Nederland. Toezicht houden met effect staat daarbij voorop. De IGJ agendeert, stimuleert en intervenieert waar nodig en controleert op basis van wetten en regels. De inspecteur-generaal heeft daarbij de leiding, laat doorzettingskracht zien, geeft duidelijke richting, stelt kaders en versterkt eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie. Dat is nodig, omdat de zorg in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen onder druk staat. Er zijn slimme keuzes nodig om de zorg goed en toegankelijk te houden met inzet van onder meer digitale innovaties, en rekening houdend met de beperkte capaciteit aan zorgmedewerkers. Ook in het toezicht vraagt dat om ontwikkeling en verandering. Daarvoor is de inspecteur-generaal eindverantwoordelijk.

Drs. Monique Vogelzang is sinds april 2020 directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder bekleedde zij diverse managementfuncties bij het ministerie van OCW. Ze begon haar loopbaan bij de gemeente Rotterdam. Zij studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.