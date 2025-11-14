Benoeming lid Raad voor de rechtspraak

Mr. S. (Saskia) Sicking-Sluis wordt benoemd tot rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. De ministerraad heeft daarmee ingesteld op voordracht van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in per 1 februari 2026, voor een periode van zes jaar. De benoeming volgt op een wervingsprocedure van een Commissie van Aanbeveling die in dergelijke procedures bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en de rechtspraak.

Mr. Sicking-Sluis is op dit moment president van de rechtbank Oost-Brabant. Eerder was zij hoofd strategie en raadsadviseur bij de Raad voor de rechtspraak, afdelingsvoorzitter privaatrecht bij de rechtbank Noord-Holland en teamvoorzitter bij de rechtbank Haarlem. Mr. Sicking-Sluis volgt vicevoorzitter en rechterlijk lid mr. A.A.E. (Areane) Dorsman op, van wie de termijn eind dit jaar afloopt.

De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat recht gesproken kan worden in Nederland. De Raad is een onafhankelijk instituut en vormt een aanspreekpunt voor de Rechtspraak en behartigt het gemeenschappelijke belang van de diverse rechtbanken en gerechtshoven. De Raad beheert de begroting van de rechterlijke macht, houdt toezicht op de bedrijfsvoering van individuele gerechten en ondersteunt gerechten voor uniforme rechtstoepassing en juridische kwaliteit. Ook adviseert de Raad bij beleid en wetgeving over de rechtspraak. De Raad bestaat uit vijf bij koninklijk besluit benoemde leden, waarvan er twee niet tot de rechterlijke macht behoren. De voorzitter is altijd een rechter.