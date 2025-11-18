8 landen versterken Europese militaire mobiliteit

8 Europese landen hebben in Brussel een belangrijke stap gezet om de militaire paraatheid en samenwerking in Europa te versterken. Met de ondertekening van een Letter of Intent (LoI) is het Central Northern European Military Mobility Area (CNE MMA) officieel opgericht. Dit nieuwe samenwerkingsverband moet de verplaatsing van militairen en materieel over landsgrenzen heen eenvoudiger, sneller en efficiënter maken.

“Een belangrijke stap voorwaarts, maar we zijn er nog niet”, aldus luitenant-kolonel Harold Hummel aan, stafofficier militaire mobiliteit bij de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG). “Verdere harmonisatie op het Europese continent moet leiden tot een soort militair Schengen-gebied.”

Binnen het CNE MMA bundelen België, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Slowakije en Tsjechië hun krachten. Het initiatief bouwt voort op de samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Polen, die in januari 2024 de zogeheten Military Mobility Model Corridor lanceerden.

De Letter of Intent is ondertekend door de 8 landen. Deze weerspiegelt de gedeelde inzet om de samenwerking te verdiepen en aan te sluiten bij de bredere prioriteiten van de Europese Unie en de NAVO. Daarmee wordt gewerkt aan de versterking van militaire mobiliteit, interoperabiliteit en collectieve verdediging.

De deelnemende landen werken samen om:

procedures voor militaire verplaatsingen te vereenvoudigen en te harmoniseren;

infrastructuur te verbeteren en planningen beter op elkaar af te stemmen;

informatie-uitwisseling en coördinatie te versterken;

digitale processen te verbeteren; en

nauwer samen te werken met de EU en de NAVO om de strategische en operationele paraatheid te vergroten.

Het CNE MMA dient als voorbeeld voor toekomstige regionale initiatieven. Het draagt bij aan het bredere Europese doel van een Joint European Military Mobility Area: een geïntegreerd netwerk waarin troepen en materieel zich snel en veilig kunnen verplaatsen binnen Europa.

Namens Nederland ondertekende Souschef Materiële Gereedheid, commandeur Han van Bussel, de intentieverklaring. Daarmee bevestigt Nederland opnieuw zijn voortrekkersrol op het gebied van militaire mobiliteit binnen Europa. "Het snel ter plaatse kunnen krijgen van troepen is een belangrijke stap in verdere deterrence als onderdeel van het bredere Europese veiligheidskader", aldus van Bussel.