Tijd voor digitale versnelling: extra investeringen noodzakelijk

Nederland staat voor een cruciale keuze: investeren in digitalisering of het risico lopen dat de overheid niet meekomt in de wereldwijde technologische en geopolitieke ontwikkelingen. Om de digitale basis van Nederland te beschermen en te versterken is volgens een eerste raming tot 2030 jaarlijks minstens 1 miljard euro extra nodig. Dat schrijft staatsecretaris Eddie van Marum, verantwoordelijk voor Digitalisering, in een brief aan de Tweede Kamer.

Urgentie

Digitale systemen vormen de onzichtbare ruggengraat van onze samenleving en zijn een voorwaarde voor een sterke overheid, een weerbaar Nederland en een economie die toekomstbestendig is. Om kansen te benutten is afgelopen juli de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gelanceerd. Dit is de eerste overheidsbrede strategie om versnippering in IT-beleid te doorbreken en versnelling te realiseren op onze digitale opgaven. Zonder structurele investeringen lopen we het risico dat dienstverlening stagneert, de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen groeit en Nederland zijn concurrentiepositie verliest.

Eddie van Marum, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor digitalisering.: “We praten er weinig over, maar als kritieke computersystemen uitvallen ligt alles stil. Digitalisering is geen keuze, maar een noodzaak. Als een volgend kabinet echt stappen wil zetten, is er jaarlijks minimaal 1 miljard euro extra nodig voor digitalisering. Deze extra investeringen zijn de komende jaren niet alleen noodzakelijk voor een goede dienstverlening aan burgers en ondernemers en voor het vergroten van onze weerbaarheid en veiligheid, maar ook om te zorgen dat Nederland blijft draaien en onze gegevens beschermd zijn. Als we nu niet handelen, betalen we later de prijs – in geld, tijd en vertrouwen.”

In de brief aan de Kamer geeft van Marum, met een ‘stand van zaken document’, een eerste inzicht in de omvang van de benodigde investeringen. Het document is tot stand gekomen in samenwerking met de andere departementen, medeoverheden en het netwerk publieke dienstverleners (NPD).

In het tweede kwartaal van 2026 volgt een gedetailleerde investeringsagenda met een uitwerking hoeveel geld waarvoor nodig is om tot een versnelling te komen.

Over de NDS

Het kabinet lanceerde afgelopen juli de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Deze strategie is een gezamenlijk plan van gemeenten, provincies, waterschappen, publieke dienstverleners en het rijk om de digitale basis van ons land te versterken. De NDS legt de nadruk op zes prioriteiten waarop alle overheidsorganisaties als één overheid samen versnellen, waaronder cloud, artificiële intelligentie en digitale weerbaarheid en digitale autonomie.

Bekijk hier de Kamerbrief: Stand van zaken Investeringsagenda NDS | Rapport | Rijksoverheid.nl