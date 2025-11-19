Nederland pleit in Brussel voor steunpakket plastic recyclers

Vandaag heeft staatssecretaris Thierry Aartsen (OV en Milieu), samen met een aantal andere lidstaten, een duidelijke oproep gedaan richting Milieu Eurocommissaris Jessika Roswall: het is tijd dat de Europese Commissie nú in actie komt om de Europese plastic recycling industrie te ondersteunen.

Zijn boodschap: Europa moet, óók op de korte termijn, doen wat nodig is, want onze bedrijven staan nu onder druk. Als we geen actie ondernemen, zullen er meer bedrijven gaan omvallen.

Waarom dit nodig is

De Commissie heeft Circular Economy Act aangekondigd, een nieuwe circulaire economie-wet. Deze komt volgend jaar uit en zal naar verwachting soelaas bieden voor de plastic recyclers. Maar deze route neemt tijd in beslag.

Nederlandse en Europese ondernemers moeten nu al concurreren met goedkoop nieuw plastic dat dankzij lage olieprijzen de markt overspoelt.

Dat is niet alleen oneerlijk, het ondermijnt onze circulaire economie en zet juist de innovatieve, schone industrie die in de toekomst heeft geïnvesteerd op achterstand, zij moeten concurreren met spotgoedkoop plastic van buiten de EU.

Nederland kiest ervoor om onze eigen industrie te beschermen: liever nieuw plastic maken van oude petflessen hier, dan van aardolie of dubieus plastic importeren van buiten Europa.

Wat Nederland van Brussel wil

Meer verplicht inzet van gerecycled plastic en bio-plastic voor alle producten die in de EU worden verkocht. Vraag- en marktcreatie voor innovatie schone bedrijven in Nederland en Europa. En snelle invoering van bestaande afspraken voor o.a. verpakkingen en wegwerpplastic. Zorg voor voorspelbare regels zodat ondernemers durven investeren. Denk aan duidelijke regels over wat, als het gaat om plastic, afval is en wat een grondstof. En aan rekenregels voor chemische recycling: bijvoorbeeld hoe mag een plastic verpakking die chemisch gerecycled wordt, meetellen als gerecycled plastic in een nieuwe verpakking? Daar zijn heldere, eenduidige regels voor nodig.

Een gelijk speelveld: wie plastic naar Europa wil brengen, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als Europese bedrijven. Geen dumping van goedkoop nieuw plastic op onze markt.

Brede steun voor circulariteit: de vraag naar gerecycled plastic moet omhoog en ook in andere wetgeving en financieringsinstrumenten moet rekening worden gehouden met circulaire ondernemers, zoals de mogelijkheid om ook plasticrecyclaat fiscaal te kunnen stimuleren.

Staatssecretaris Thierry Aartsen (OV en Milieu): “Spoed is geboden. Daar dringen we op aan in Brussel. Wij moeten onze eigen ondernemers en industrie beschermen. We hebben hier een schat aan grondstoffen die we kunnen hergebruiken en die willen we niet verloren laten gaan. De aankondiging van de Circular Economy Act voor volgend jaar is enorm belangrijk, maar Brussel moet nu in actie komen en ook kijken wat op korte termijn al mogelijk is, want onze bedrijven hebben nu steun nodig. Dit gaat niet alleen over een schone toekomst, maar ook over onze strategische autonomie: liever nieuw plastic maken van gerecycled plastic hier, dan afhankelijk zijn van aardolie of dubieus plastic uit andere landen. Want de toekomst van Nederland is een schone én sterke economie, gebouwd op onze eigen innovatieve industrie.”

Het statement is verstuurd mede namens België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Oostenrijk.