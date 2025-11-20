Landelijk Informatiepunt Wolven geopend

Vanaf vandaag is het Landelijk Informatiepunt Wolven geopend. Iedereen kan hier terecht met vragen en zorgen over wolven in Nederland. Het informatiepunt biedt actuele en feitelijke informatie. Het is bereikbaar via de website www.landelijkinformatiepuntwolven.nl en telefoonnummer 0800-1212.

Vragen en zorgen

In Nederland leven wolven. Veel mensen hebben daar vragen of zorgen over. Feitelijke informatie was tot nu toe op verschillende plekken te vinden. Het Landelijk Informatiepunt Wolven brengt daar verandering in. Het geeft antwoord op vragen over wolven, zoals: hoe en waar leven wolven? Kan ik veilig met mijn kind, hond of paard naar het bos? Hoe bescherm ik mijn dieren?

Daarnaast is er ruimte voor het delen van zorgen en ervaringen. Het Landelijk Informatiepunt Wolven biedt daarmee niet alleen informatie, maar ook een luisterend oor.

Actuele en feitelijke vragen

Het informatiepunt gebruikt wetenschappelijke onderzoeken, erkende bronnen en actuele gegevens uit het landelijke Wolvenmeldpunt.

Veelgestelde vragen en nieuwe inzichten worden regelmatig toegevoegd aan de website. Zo draagt het Landelijk Informatiepunt Wolven bij aan kennis over wolven in Nederland.

Opdrachtgevers

Het Landelijk Informatiepunt Wolven is opgericht door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en de gezamenlijke provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg. Het is onderdeel van de Landelijke Aanpak Wolven. De uitvoering is in handen van BIJ12.

Jean Rummenie, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur:

"Ik ben blij dat het Landelijk Informatiepunt Wolven live is gegaan. Er zijn grote zorgen over de aanwezigheid van wolven in ons land, dus het is goed dat mensen een plek hebben waar zij met hun vragen terecht kunnen. Lokale bestuurders hebben ook hun steun uitgesproken voor het informatiepunt."