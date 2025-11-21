Belangrijke mijlpaal in herziening curriculum met laatste kerndoelen

De kerndoelen leggen een stevige basis voor alle leerlingen om zich goed voor te kunnen bereiden op de maatschappij en zijn gericht op kennis, vaardigheden en ervaringen over jezelf, de ander en de wereld. Eerder zijn de kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid en Nederlandse gebarentaal gepubliceerd. Vandaag de kerndoelen voor Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Moderne Vreemde Talen, Kunst en Cultuur en Bewegen en Sport. Tijdens het congres van landelijk expertisecentrum voor het curriculum SLO nam staatssecretaris Koen Becking van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de nieuwe kerndoelen in ontvangst. Een mijlpaal in de herziening van het curriculum. De nieuwe kerndoelen geven leraren veel meer duidelijkheid en richting over wat kinderen echt moeten leren. Hoe dat precies gebeurt, is aan de docent en de school.

Staatssecretaris Koen Becking: “Goed onderwijs begint met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen en met het inzetten daarvan in vakken als geschiedenis en biologie. Maar school stelt leerlingen ook in staat om de steeds veranderende wereld te begrijpen en om hun eigen plek daarin te vinden en over hoe je met elkaar om moet gaan. De nieuwe kerndoelen zijn een belangrijke stap bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ze zijn eigentijdser en concreter en voorkomen tegelijkertijd dat het lesprogramma overladen wordt. De kerndoelen staan vast, maar de leraar en de school bepalen zelf hoe deze toe te passen.”

Jindra Divis, bestuurder SLO: “We hebben de kerndoelen samen met het onderwijs ontwikkeld. Leraren, schoolleiders, vakexperts, curriculumexperts en vele anderen uit het onderwijs bouwden samen aan een helder, haalbaar en eigentijds curriculum. Het geeft scholen focus en ruimte, zodat de kwaliteit van onderwijs dáár kan ontstaan waar het ertoe doet: in de klas. Leerlingen krijgen hiermee een stevige basis om goed voorbereid hun toekomst en vervolgonderwijs tegemoet te gaan.”

Meer duidelijkheid over wat kinderen echt moeten leren

De geactualiseerde kerndoelen sluiten aan bij de meest recente inzichten en geven leraren veel meer focus dan nu om goed onderwijs te bieden. De onderwijstijd is beperkt en daarom zijn er bij het opstellen van de kerndoelen ook scherpe keuzes gemaakt. Er ligt nu een prachtig curriculum waarin het aantal kerndoelen sterk is verminderd (40 voor po en 45 voor vo) en met een stevig fundament voor basisvaardigheden. Alle doelen met de uitwerkingen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn te vinden in de publicaties van SLO.

Invoering kerndoelen

Het ministerie legt de nieuwe kerndoelen nu vast in wet- en regelgeving. Er wordt nog gewerkt aan de kerndoelen voor Friese taal en een deel van de kerndoelen voor leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs. Daarnaast is SLO bezig met de vernieuwing van de examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

De eerder aangescherpte kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde worden naar verwachting op 1 augustus 2026 van kracht en de andere leergebieden vanaf 1 augustus 2027. Maar scholen hoeven hier niet op te wachten. Scholen en leraren kunnen de nieuwe kerndoelen alvast ervaren en zo goed mogelijk vertalen naar de situatie in hun eigen klaslokaal. Zij krijgen de tijd en ruimte om alles stap voor stap aan te passen met hulp vanuit het ministerie, SLO en andere onderwijsorganisaties. Uiterlijk augustus 2031 moeten alle scholen hun onderwijsaanbod aan de nieuwe kerndoelen hebben aangepast.