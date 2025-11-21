Benoeming president bij Centrale Raad van Beroep

Bij de Centrale Raad van Beroep wordt mr. drs. J.C. (Judith) Boeree tot president benoemd. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid. De benoeming zal ingaan voor de periode van 1 januari 2026 tot 24 februari 2029.

Mr. Boeree is sinds 1 april 2025 waarnemend president van de Centrale Raad van Beroep. Ook is mr. Boeree staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarvoor was zij rechterlijk bestuurslid en senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Eerder was mr. Boeree werkzaam als rechter bij de rechtbank Amsterdam in diverse rechtsgebieden waaronder bestuursrecht, vreemdelingenrecht en familie- en jeugdrecht.

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters van Nederland, samen met de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt over zaken in hoger beroep op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Ook is de Centrale Raad van Beroep de rechter in zaken over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren. De president vormt samen met een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid het bestuur van de Centrale Raad van Beroep.