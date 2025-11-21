Vergoeding van affectieschade voor broers en zussen

Het kabinet wil dat broers en zussen van slachtoffers die zijn overleden of ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen door toedoen van een ander, voortaan ook recht hebben op vergoeding van affectieschade. De ministerraad heeft besloten een wetsvoorstel daartoe in consultatie te brengen. Hierin wordt ook de vergoeding van affectieschade in Caribisch Nederland geïntroduceerd. Daarnaast worden de vaste vergoedingsbedragen voor affectieschade verhoogd.

Smartengeld

Een vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten in verband met het verdriet dat zij hebben omdat een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend gewond raakt. Op dit moment kunnen kortgezegd partners, ouders en kinderen van slachtoffers deze schadevergoeding krijgen. Dat moet volgens het kabinet ook mogelijk worden voor broers en zussen.

Staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid: “In eerdere zaken hebben we kunnen zien dat de onmogelijkheid van vergoeding van affectieschade voor broers en zussen als zeer pijnlijk en onrechtvaardig kan worden ervaren. Met dit wetsvoorstel wordt de positie van broers en zussen als nabestaanden versterkt; een grote wens van zowel de Tweede Kamer als het kabinet. Ik ben verheugd dat het wetsvoorstel nu in consultatie kan gaan.”

WODC-onderzoek

Vorig jaar concludeerde het WODC na een integraal evaluatieonderzoek van de wet dat deze goed werkt: de wet geeft erkenning aan naasten en nabestaanden van slachtoffers. Ook in dit onderzoek kwam het knelpunt rondom broers en zussen naar voren. De voorgestelde wetswijziging beoogt erkenning te geven aan het leed van deze groep naasten van slachtoffers. De Tweede Kamer heeft meermaals aandacht gevraagd voor de positie van broers en zussen wat affectieschade betreft. Het toekennen van de vergoeding van affectieschade voor broers en zussen en het mogelijk maken van de vergoeding van affectieschade op de BES is onderdeel van het regeerprogramma.

Consultatie

De regelingen gaan op 24 november in consultatie. Na de consultatieperiode worden deze naar de Raad van State gestuurd. Daarna volgt voor het wetsvoorstel nog de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De regelingen zullen gelijktijdig in werking treden.