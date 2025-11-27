Lessen geleerd door mortierongeval Mali

Defensie onderschrijft alle conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Den Oudsten over het mortierongeval in Mali in 2016. Het rapport stelt Defensie in staat te leren en te verbeteren. Het ministerie heeft sinds het ongeval al veel veranderd en zal daarmee doorgaan. Dat meldt minister Ruben Brekelmans vandaag in een uitgebreide beleidsreactie aan de Tweede Kamer.