Lessen geleerd door mortierongeval Mali
Defensie onderschrijft alle conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Den Oudsten over het mortierongeval in Mali in 2016. Het rapport stelt Defensie in staat te leren en te verbeteren. Het ministerie heeft sinds het ongeval al veel veranderd en zal daarmee doorgaan. Dat meldt minister Ruben Brekelmans vandaag in een uitgebreide beleidsreactie aan de Tweede Kamer.
Brekelmans spreekt in de uitgebreide reactie op het rapport opnieuw zijn medeleven uit richting de families, vrienden en collega’s van de omgekomen en gewonde militairen. Het ongeval had volgens hem nooit mogen plaatsvinden. “Wij trekken lering uit wat er is misgegaan en zijn uiterst gemotiveerd ervoor te zorgen dat de veiligheid voor onze militairen en medewerkers nu en in de toekomst beter is gewaarborgd.”