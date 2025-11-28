Benoeming directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Simone Smit wordt directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2026.

Vergroot afbeelding Beeld: © Rijksoverheid

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschermt de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde. Dat is meer dan ooit nodig, want de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Geopolitieke spanningen nemen toe, cyberaanvallen raken vitale infrastructuren, buitenlandse inmenging ondermijnt open samenlevingen, extremistische ideologieën vinden nieuwe vormen, en technologie ontwikkelt zich sneller dan wet- en regelgeving kan bijbenen.

Daarom ontwikkelt de AIVD zich op inhoudelijk en technologisch vlak en groeit de organisatie qua omvang. De directeur-generaal geeft als hoofd van de organisatie richting aan die ontwikkeling. De DG AIVD versterkt het strategisch en operationeel handelend vermogen van de dienst, en zorgt ervoor dat de organisatie technologisch voorop blijft lopen. Dit doet de DG AIVD in samenwerking met het managementteam. Daarbij is er ook aandacht voor de ondersteunende processen, de infrastructuur en bijbehorende randvoorwaarden die nodig zijn voor de AIVD om zijn werk te doen. Op nationaal gebied werkt de DG AIVD nauw samen met publieke en private veiligheidspartners en onderhoudt zij contacten met inlichtingen- en veiligheidsdiensten in internationaal verband.

Drs. Simone Smit is sinds 15 februari 2021 plaatsvervangend directeur-generaal van de AIVD. Daarvoor was zij directeur Contraterrorisme en programmadirecteur Acute aanpak Covid bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ze begon bij de NCTV in 2014 als hoofd Bewaken en Beveiligen. Ze is haar loopbaan begonnen als operationeel leidinggevende bij de politie in Rotterdam. Simone Smit behaalde een doctoraal Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ze volgde de Politieacademie.

De benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.