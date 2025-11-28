Brede samenwerking voor aanpak bestaande toepassingen staalslakken

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een taskforce op voor bestaande toepassingen van staalslakken. Ook Omgevingsdienst Nederland en de GGD-GHOR nemen deel. De samenwerking werd vandaag bezegeld met de ondertekening van een intentieverklaring, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De taskforce wordt opgericht nadat deze zomer een tijdelijke stop werd ingesteld voor het gebruik van staalslak.

Staalslakken, een restproduct van de staalindustrie, worden al heel lang op veel verschillende plekken en op allerlei manieren gebruikt. Het is niet precies bekend waar ze liggen. Na de invoering van de tijdelijke stop krijgt het ministerie, gemeenten, provincies en waterschappen steeds vaker vragen over wat te doen met plekken waar staalslakken vóór de tijdelijke stop gebruikt zijn.



Met de taskforce wordt een gezamenlijke, landelijke aanpak georganiseerd om helderheid te krijgen over de plaatsen waar staalslakken liggen en waar sprake is van een verhoogd risico voor mens of milieu. Daarnaast richt de taskforce zich op het bundelen en beschikbaar maken van kennis over de toepassing van staalslakken zodat burgers, bedrijven en lokale overheden goed geïnformeerd zijn.