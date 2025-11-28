Ministerie van Asiel en Migratie besteedt minder dan begroot

Uit de Najaarsnota blijkt dat het Ministerie van Asiel en Migratie in 2025 minder heeft uitgegeven dan eerder was begroot. Door de lagere instroom van asielzoekers en ontheemden daalde de behoefte aan opvang, wat leidt tot lagere kosten. De uitgaven komen dit jaar daarmee uit op iets meer dan 7,6 miljard euro, terwijl eerder iets meer dan 8,5 miljard euro was voorzien.

Het grootste deel van de meevaller komt uit de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit onderdeel laat een lagere besteding zien van 462 miljoen euro. De lagere uitgaven zijn vooral het gevolg van minder gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken en het feit dat minder gemeenten dan verwacht hun werkelijke kosten hebben gedeclareerd. Daarnaast komt er geld terug van gemeenten omdat, vorig jaar soms een te hoog voorschot is aangevraagd.

Ook bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is sprake van een aanzienlijke meevaller. Door de lagere instroom is de gemiddelde bezetting gedaald naar ongeveer 75.000 mensen, wat resulteert in lagere kosten van 224 miljoen euro dan eerder voorzien. Daarnaast heeft de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) een lagere omzet van 86,5 miljoen euro. Bij Nidos, de organisatie die alleenstaande minderjarige vluchtelingen begeleidt, komt de bezetting lager uit, wat resulteert in een meevaller van 81,9 miljoen euro.

De werkvoorraden bij de IND zijn wel verder opgelopen, waardoor de wachttijden voor asielaanvragen toenemen. Dit leidt tot een stijging van het aantal en de hoogte van dwangsommen. Daarom wordt 160 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening voor dwangsommen bij de IND. De oplopende dwangsommen laten zien dat de asielnoodmaatregelenwet snel moet worden behandeld, omdat deze wet maatregelen bevat die helpen om deze dwangsommen terug te dringen.

De meevallers op de begroting van Asiel en Migratie, in totaal 284 miljoen euro, vloeien terug naar het ministerie van Financiën als onderdeel van de rijksbrede onderuitputting. De meevallers binnen het Oekraïne-dossier vallen hier buiten, omdat deze uitgaven buiten het reguliere uitgavenkader zijn geplaatst.