Tiende rijksontmoetingsplein open in Middelburg

Op 1 december 2025 opent het Rijksontmoetingsplein in Middelburg de deuren. Het ROP bevindt zich op loopafstand van station Middelburg in het pand waar ook Rijkswaterstaat en de Belastingdienst zijn gehuisvest. Met deze opening breidt de rijksoverheid het landelijke netwerk van rijksontmoetingspleinen verder uit.

Deze locatie vormt het tiende rijksontmoetingsplein (ROP) in het landelijke netwerk van ontmoetingsplekken voor rijksmedewerkers en versterkt de zichtbaarheid en nabijheid van het Rijk in Zeeland. Het biedt een inspirerende plek waar collega’s van binnen en buiten het Rijk elkaar kunnen ontmoeten, overleggen en samenwerken. Rijksontmoetingspleinen zijn onderdeel van de aanpak van het kabinet om, samen met provincies en regio’s, de zichtbaarheid en nabijheid van de overheid te versterken. De meerwaarde voor de regio is dat rijksmedewerkers die in Zeeland wonen makkelijker met collega’s van buiten Zeeland in Middelburg kunnen afspreken; ook versterkt het ROP de samenwerking tussen medewerkers van Rijk, provincie en gemeenten. Bij de inrichting van het ROP is gekozen voor een mix van werk- en ontmoetingsplekken: ontmoetingsplekken aan tafels en in een loungegedeelte met banken en fauteuils, standaardbureauwerkplekken, belcellen, aanlandplekken om gedurende korte tijd met je laptop te werken en een ruime vergaderzaal.

De opening wordt verricht door de burgemeester van Middelburg Yvonne van Mastrigt, de Commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Frank Rijkaart.

Een bijzonder onderdeel van de opening is de onthulling van het kunstwerk Mare - Zeeland 2025 van de Zeeuwse kunstenaar Rem van den Bosch. Dit kunstwerk symboliseert de gezamenlijke ambitie van regio en Rijk om te bouwen aan een toekomstbestendig Zeeland. Het beeld verbeeldt een jonge vrouw die staat voor de nieuwe generaties en bevat elementen die verwijzen naar klimaatadaptatie, energietransitie en samenwerking.

Met dit ROP breidt de rijksoverheid haar netwerk uit en wordt een volgende stap gezet in de samenwerking tussen overheden. Andere rijksontmoetingspleinen zijn inmiddels geopend in onder meer Assen, Utrecht, Amsterdam, Den Bosch en Eindhoven. In Lelystad is het ROP gehuisvest in het provinciehuis. Afhankelijk van de ervaringen met de huidige rijksontmoetingspleinen vindt de komende jaren een verdere uitbreiding plaats tot uiteindelijk 15 à 20 locaties verspreid over Nederland.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Frank Rijkaart: “Met het rijksontmoetingsplein in Middelburg vergroten we de mogelijkheden voor mensen om in Zeeland te wonen en bij de rijksoverheid te werken. Ik nodig provincie- en gemeenteambtenaren uit om de weg naar het rijksontmoetingsplein te vinden. Spreek er met rijksambtenaren af. Dan is het rijksontmoetingsplein méér dan alleen een faciliteit voor de rijksoverheid. Dan verbindt het ons: regio en Rijk!”

Commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge: “Met dit Rijksontmoetingsplein brengen we de Rijksoverheid letterlijk een stukje dichter bij Zeeland. Hier heb ik als Minister nog aan gewerkt. Goed bestuur vraagt nabijheid: elkaar kunnen ontmoeten, luisteren, samenwerken. Hiermee bouwen we verder aan die verbinding. Want Zeeland heeft niet alleen het Rijk nodig, maar het Rijk zeker ook Zeeland.”