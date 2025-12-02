Nederland en Indonesië bereiken akkoord over terugkeer van 2 Nederlandse gedetineerden

Nederland en Indonesië hebben een akkoord bereikt over de terugkeer van 2 Nederlanders die jarenlang gedetineerd waren in Indonesië. De 2 gedetineerden worden daardoor binnenkort overgebracht naar Nederland. Het gaat om een 73-jarige Nederlander die sinds 2008 in detentie zat in Indonesië en een 64-jarige Nederlander die vastzat sinds 2015. Beiden zaten vast om een drugsdelict. Nederland had om humanitaire redenen om terugkeer gevraagd van deze 2 personen. Minister van Buitenlandse Zaken David van Weel en de Indonesische minister van Justitie en Mensenrechten prof. Yusril Ihza Mahendra tekenden dinsdag online een overeenkomst om de terugkeer van deze gedetineerden te bekrachtigen.

Deze overeenkomst (MoU, Memorandum of Understanding) is het resultaat van diplomatieke inspanningen en goede samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Nederland is de Indonesische autoriteiten zeer erkentelijk voor hun medewerking en beslissing om de 2 gedetineerden op humanitaire gronden terug te laten keren naar Nederland.

Als de laatste formaliteiten zijn afgerond is de verwachting dat de 2 Nederlanders binnen 2 weken in Nederland zullen aankomen. Medewerkers van Reclassering Nederland, Bureau Buitenland, zullen hen begeleiden bij hun terugkeer.