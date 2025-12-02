Suriname en Nederland versterken samenwerking in onderwijs en onderzoek

De onderwijsministers van Suriname en Nederland hebben gezamenlijk het platform Samenwerking Onderwijsinstellingen Nederland – Suriname (SONS) gelanceerd. De feestelijke aangelegenheid vond plaats tijdens het staatsbezoek van Nederland aan Suriname, in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het platform. De lancering markeert het begin van een nauwere en strategischere samenwerking tussen betrokken kennisinstellingen en brengt samenhang en focus aan in de vele projecten en individuele initiatieven die decennialang zijn opgebouwd. De verwachting is dat studenten en onderzoekers zo nieuwe mogelijkheden krijgen om over de landsgrenzen heen samen te werken.

De langdurige band tussen Surinaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen wordt versterkt door de Nederlandse taal, het gedeelde verleden en overeenkomsten in de onderwijssystemen, evenals door de Surinaamse gemeenschap in Nederland. In platform SONS wordt deze samenwerking gebundeld voor zowel het mbo, hbo als universiteiten. SONS ondersteunt onderwijsinstellingen uit Suriname en Nederland bij duurzame, gelijkwaardige samenwerking. Het platform faciliteert kennisdeling, innovatie en gezamenlijke ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs dat aansluit op maatschappelijke behoeften in beide landen.

Dirk Currie, Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC): “De launch van het SONS platform is een stap verder, waarbij de samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Suriname en Nederland via een centrale coördinatie de samenwerkingen kunnen beklinken. Dit platform maakt de samenwerkingen inzichtelijk en het doel is om iedere samenwerking van duurzame aard te laten zijn. De samenwerkingen zullen zowel op universitair beleidsniveau, op docent en student uitwisseling, op gezamenlijk onderzoek en op PHD-niveau plaatsvinden.’’

Gouke Moes, Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): “Dat we dezelfde taal spreken, is een vruchtbare bodem voor onderwijssamenwerkingen tussen Suriname en Nederland. Goed dat we de krachten bundelen in platform SONS. Zo maken we ruimte voor structurele samenwerking tussen studenten, docenten en onderzoekers in beide landen. We kunnen elkaar goed aanvullen: met onderzoek in laboratoria in Nederland en veldwerk tussen de mangrovebomen in Suriname, komen we tot oplossingen voor overstromingen in beide landen.’’

Gezamenlijke projecten

Het platform zal zich gaan richten op gezamenlijke curriculumontwikkeling, professionalisering van docenten, en het verkennen en initiëren van uitwisselings- en onderzoeksprojecten die inspelen op actuele maatschappelijke vraagstukken. Concreet gaat het dan om bijvoorbeeld:

Het maken van afspraken en een gedeeld beleid tussen onderwijsinstellingen over uitwisselingen en stages, zodat deze nog meer aansluiten bij de behoeften van studenten uit beide landen en Surinaamse opleidingen.

Het stimuleren van interdisciplinaire projecten tussen wo-, hbo- en mbo-instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, gezondheid, agricultuur, voedselzekerheid en techniek.

Blik op de toekomst

Het platform vloeit voort uit het Memorandum of Understanding en de bijbehorende onderwijsagenda die in juni 2023 zijn ondertekend door beide landen en is een formalisering en geeft een kader aan jarenlange samenwerking tussen de kennisinstellingen. Deze samenwerking zal worden voortgezet. Tijdens de 1e dag van het staatsbezoek is hiervoor een intentieverklaring getekend. Later dit jaar zal de nieuwe formele samenwerking vorm krijgen, gebaseerd op wederkerigheid, gelijkwaardigheid en duurzame impact.