Innovatie beschermt marine tegen cyber- en elektromagnetische dreigingen

De marine werkt aan cybersecurity door een zogeheten Cyber Node Operation System (CyNOpS) te ontwikkelen. Met dit systeem kan de marine digitale signalen zenden, ontvangen en onderscheppen. Defensie, TNO, Technolution en de Cyber Innovation Hub bekrachtigden daartoe vandaag een samenwerking.

In moderne oorlogsvoering wordt steeds meer gebruik gemaakt van cyber en elektromagnetische activiteiten (CEMA). Deze worden zowel offensief als defensief ingezet om radar en radiocommunicatie te verstoren. Het nieuwe CyNOpS neemt deze kwetsbaarheden weg. Dit zorgt voor verbeterde operationele veiligheid en digitale slagkracht van de schepen.

Sneller innoveren met de markt

De ontwikkelingen rond CEMA gaan razendsnel. Daarom is het belangrijk dat bedrijven, kennisinstellingen en Defensie samenwerken en kennis delen over de nieuwste innovaties. Het voordeel daarvan is dat er bestaande en gevalideerde innovaties uit de markt worden gebruikt. Dat zorgt dat innovatie sneller gaat.

TNO ontwikkelt al jaren operationele systemen voor Cyber & Elektromagnetische oorlogsvoering. Dat leidde tot een prototype van de CyNOpS. De opvolger hiervan wordt nu specifiek ontwikkeld voor de marine.

“Schepen en marinierseenheden krijgen betere mogelijkheden om digitale signalen te verwerken”, aldus directeur Operaties bij de marine commandeur Frank Lenssen. “Zo kunnen ze zich beschermen tegen cyber- en elektromagnetische dreigingen.”

Vanuit Defensie is naast de marine ook de Cyber Innovation Hub (CIH) betrokken bij de ontwikkeling. De CIH werkt samen met de markt aan bewezen schaalbare oplossingen voor Defensie.