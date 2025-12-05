Per 1 januari 2026 hernieuwd CIO-Stelsel voor een krachtige digitale overheid

Per 1 januari 2026 treedt het nieuwe Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2025 in werking. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit is een belangrijke stap in de digitale transformatie van de overheid, met als doel: digitalisering effectiever, efficiënter en verantwoorder inzetten.

Het CIO-stelsel zorgt voor samenwerking en afstemming tussen alle ministeries op het gebied van ICT en informatievoorziening. Elk ministerie heeft een Chief Information Officer (CIO), die verantwoordelijk is voor digitaliseringsbeleid en informatiesystemen binnen het eigen departement. Door betere coördinatie kan de rijksoverheid efficiënter werken, transparanter zijn en sneller inspelen op nieuwe uitdagingen. Het CIO-beraad, onder leiding van de CIO Rijk, is het belangrijkste overlegorgaan. Hier nemen de CIO’s van departementen en enkele grotere publieke dienstverleners besluiten over rijksbrede digitaliseringsvraagstukken, zoals cloudbeleid en de verantwoorde inzet van generatieve AI door het Rijk.

Vernieuwingen in het stelsel

In het CIO-stelsel uit 2021 is afgesproken om het stelsel elke drie jaar te evalueren. Op basis van evaluaties in 2024 door de Auditdienst Rijk (ADR) en het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is het stelsel nu herzien, in nauw overleg met alle departementen en experts. Op basis van de evaluaties zijn een aantal vernieuwingen doorgevoerd.

Om de strategische kennis over digitalisering op het hoogste niveau te borgen zijn naast de bestaande rollen van CIO en CISO (Chief Information Security Officer) nieuwe specialistische rollen toegevoegd aan het stelsel: Chief Privacy Officer (CPO), Chief Data Officer (CDO) en Chief Technology Officer (CTO). Dit zijn inhoudelijke experts die als adviseurs onder de departementale CIO vallen. Daarnaast is de rol van de CIO voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (CIO RCN) formeel vastgelegd als onderdeel van het stelsel.

Versterkte positie CIO Rijk

De CIO Rijk krijgt nu expliciete bevoegdheden om bindende kaders vast te stellen. Dit betekent dat de CIO Rijk regels, normen en richtlijnen kan opstellen en controleren voor de informatiesystemen van alle ministeries. De CIO’s hebben afgesproken dat indien geen consensus wordt bereikt in het CIO-beraad, de CIO Rijk zelf een besluit kan nemen om de slagvaardigheid te vergroten.

Solide informatiehuishouding

Het nieuwe stelsel stelt duidelijke taken om de kwaliteit van ICT-systemen te verbeteren. Departementale CIO’s moeten zorgen voor interoperabiliteit. Dit betekent dat informatiesystemen goed met elkaar moeten kunnen communiceren en samenwerken, vooral bij de uitwisseling van gegevens en de aansluiting op gemeenschappelijke rijksbrede voorzieningen. Ook moeten CIO’s zorgen voor een solide informatiehuishouding. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie duurzaam, vindbaar, juist en betrouwbaar bewaard blijft.

Focus

Door betere sturing, meer focus op innovatie en een efficiëntere overheid kunnen departementen en publieke dienstverleners hun maatschappelijke taken effectiever uitvoeren. CIO’s krijgen meer ruimte voor strategische thema’s, zoals het vergroten van digitale autonomie en het benutten van technologische innovaties. Met de nieuwe rollen in het stelsel is strategische ICT-kennis beter gewaarborgd.

Het CIO-stelsel zal zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen om in te spelen op technologische veranderingen. Zo blijft de overheid ook in de toekomst digitaal wendbaar en efficiënt.